خبرني - صرح كابتن طائرة "فلاي دبي" سميت ماتششار، الذي منع إسقاطها بأنه كان يتلو ترنيمة "هانومان شاليسا" الهندوسية عمرها قرون يلجأ إليها الملايين لاستدعاء الشجاعة في مواجهة الخوف.

"هانومان شاليسا" هي ترنيمة هندوسية تعبدية تنشد لطلب الحماية والشجاعة والقوة الروحية في مواجهة الأزمات. وهي أكثر من مجرد صلاة، بل تعتبر دعاء للتغلب على الخوف والشدائد.

وهي ترنيمة هندوسية مكونة من 40 بيتا، وكلمة تشاليسا تعني 40 بالهندية، وقد كتبت في القرن السادس عشر باللغة الأوادية، وتنسب إلى الشاعر تولسيداس.

وهي مخصصة للإله هانومان (إله وقائد مجسد على شكل قرد في الأساطير والديانة الهندوسية)، الذي يعبد في الهندوسية كرمز للقوة والشجاعة والتفاني المطلق والولاء. وهو شخصية محورية في الملحمة الهندية رامايانا.

ويعتقد الملايين من الهندوس أن ترديدها يمنح الحماية الإلهية، ويمنح القوة والشجاعة، ويزيل الخوف والقلق والطاقة السلبية. كما أنها تردد للتغلب على المشاكل والصعوبات، وتعتبر دعاء المحارب.

وفي لحظة الخطر القصوى على متن الطائرة، كان الكابتن ماتششار يتطلع إلى قوة تتجاوز قدرته البشرية لمواجهة الموقف.

و"هانومان شاليسا" تردد تحديدا في أوقات الخوف والشدائد لاستدعاء الشجاعة والإصرار الداخلي. وهذا يتماشى تماما مع ما قاله ماتششار لرئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي إن اللورد هانومان أعطاه الشجاعة.