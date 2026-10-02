جيسوس يرد على أزمة رونالدو بعد الفوز على الدنمارك

خبرني - أكد جورجي جيسوس مدرب المنتخب البرتغالي، أن أزمة مغادرة كريستيانو رونالدو لمعسكر المنتخب لم تؤثر على تماسك الفريق، مشددا على ثقته في وقوف اللاعبين إلى جانبه خلال المرحلة المقبلة.

وقال جيسوس، في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء البريطانية "بي إيه ميديا"، ردا على سؤال بشأن موقف اللاعبين منه بعد رحيل رونالدو: "نعم، لا يوجد شيء ينبغي أن يمنع المجموعة من الوقوف معي".

وأضاف المدرب البرتغالي: "أفهم السؤال، لكن الأهم هو ما يتعين علينا القيام به. الأمور التي تحدث لا تفرق المجموعة، فهي لم تفرقنا ولن تفرقنا".

وكان رونالدو أعلن، الأربعاء، رحيله عن معسكر المنتخب البرتغالي، عقب مناقشات مع بيدرو بروينكا، رئيس الاتحاد البرتغالي لكرة القدم.

وشارك قائد المنتخب البرتغالي أساسيا في الفوز على ويلز بهدف دون رد الأسبوع الماضي، قبل أن يجلس على مقاعد البدلاء خلال الانتصار 2-1 على النرويج، الأحد، دون أن يشارك في المباراة.

وفي غياب رونالدو، واصل المنتخب البرتغالي نتائجه القوية في دوري الأمم الأوروبية، بعدما حقق فوزا كبيرا على الدنمارك بنتيجة 4-2، ليرفع رصيده إلى 9 نقاط من ثلاث مباريات ويتصدر المجموعة الرابعة في المستوى الأول.

وعندما سئل جيسوس عن إمكانية عودة رونالدو إلى المنتخب في حال رغب اللاعب بذلك، تجنب المدرب الخوض في تفاصيل الأزمة، وركز على الفوز الذي حققه فريقه أمام الدنمارك.

وقال: "إنه فوز بأداء عالي الجودة، بأربعة أهداف ومستوى من الطراز الرفيع. لا يمكن تجاهل ذلك، فهو أهم من كل ما حدث".

واختتم جيسوس تصريحاته بالتأكيد على تركيزه على المرحلة المقبلة، قائلا: "هذا ما أريد التركيز عليه. عند العودة إلى البرتغال، سيقاتل اللاعبون في ملعب دراجاو".

ويستعد المنتخب البرتغالي لمواجهة النرويج مجددا، الأحد، ضمن منافسات دوري الأمم الأوروبية.