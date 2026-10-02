الإمارات.. صكوك الخزينة الحكومية للأفراد تبدأ التداول في ناسداك دبي

خبرني - أعلنت وزارة المالية الإماراتية عن الإدراج الرسمي وبدء التداول في السوق الثانوية للإصدار الثاني من صكوك الخزينة الحكومية للأفراد في ناسداك دبي، بأجل خمس سنوات.

وجاء الإعلان بعد استكمال الاكتتاب والتخصيص والتسوية بنجاح، وفيما يلي أبرز النتائج:

بلغت طلبات الاكتتاب 285 مليون درهم، بتغطية نحو 5.7 أضعاف حجم الإصدار المستهدف (50 مليون درهم).

شكل المكتتبون بمبالغ 10,000 درهم أو أقل 75% من إجمالي الطلبات، فيما استحوذ مواطنو الإمارات على 69% من إجمالي الطلب.

استقطب الطرح اهتماما دوليا من 110 جنسيات، وأسهمت النساء بنسبة 17% من رأس المال المستثمر، مع مشاركة قوية للمستثمرين دون 25 عاماً.

نحو نصف المشاركين كانوا من المستثمرين العائدين من الإصدار الأول.

يتيح الإدراج للمستثمرين مرونة كاملة في إدارة محافظهم، عبر زيادة الحيازات أو التخارج المبكر بالبيع في البورصة.

الحد الأدنى للاستثمار 1,000 درهم، مع توزيع أرباح نصف سنوية.