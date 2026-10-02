شرطة دبي تحبط ترويج أكثر من طنين من المخدرات وتقبض على 14 متهما

خبرني - أحبطت شرطة دبي مخططا لترويج أكثر من طنين و323 كلم من المخدرات والمؤثرات العقلية، بقيمة تقدر بـ115 مليون درهم، وأوقفت 14 متهما آسيويا مرتبطين بتشكيل عصابي خارج الإمارات.

وأوضحت الشرطة أن العملية بدأت بعد تلقي معلومات عن استعداد الشبكة لإدخال كميات كبيرة من المواد المخدرة وترويجها داخل الدولة، مشيرة إلى أن فرق مكافحة المخدرات نفذت عمليات بحث وتحري ومراقبة ميدانية مكنتها من تحديد المتهمين وأدوارهم وتحركاتهم.

وأضافت أن الفرق الأمنية وضعت خطة لضبط أفراد الشبكة في توقيت واحد، ونفذتها بصورة متزامنة، ما أسفر عن القبض على المتهمين والتحفظ على المضبوطات واستكمال الإجراءات القانونية.

وقالت شرطة دبي إن المخدرات كانت مخبأة داخل 113 صندوقا كرتونيا، وشملت أقراصا من أنواع "زانكس" و"ترامادول" و"ليريكا"، إضافة إلى قطرات "الكون مدراسيل"، ومواد "الكريستال" والماريجوانا، وأوراق مشبعة بمواد مخدرة.

وكشفت التحقيقات الأولية، بحسب الشرطة، ارتباط المتهمين بتشكيل عصابي خارج الدولة، فيما اتخذت الإجراءات القانونية بحقهم تمهيداً لإحالتهم إلى الجهات القضائية المختصة.

وأكدت شرطة دبي مواصلة جهودها لمكافحة تجارة المخدرات وملاحقة الشبكات التي تستهدف المجتمع، مشددة على أن حماية أفراده، ولا سيما الشباب، من مخاطر المخدرات والمؤثرات العقلية تمثل أولوية أمنية.