فنانة مصرية مشهورة تؤدي دور المأذون في زواج رجلين وتثير جدلا

خبرني - أثارت الفنانة المصرية أميرة أديب، جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تداول مقطع فيديو ظهرت خلاله برفقة عدد من أصدقائها في ألمانيا.

ظهرت أميرة في الفيديو وهي تؤدي دور "المأذون" خلال مراسم رمزية لعقد قران بين رجلين، الأمر الذي عرّضها لانتقادات حادة من بعض المتابعين، الذين اعتبروا المشهد مخالفًا للقيم الدينية والتقاليد والأعراف السائدة في المجتمع العربي.

وتداول مستخدمون تفسيرات مختلفة بشأن طبيعة المناسبة، من بينها أنها مراسم رمزية للتعبير عن الصداقة والحب بين الطرفين، وليست زواجًا فعليًا، فيما طالب آخرون بتوضيح حقيقة الفيديو وطبيعة المناسبة التي ظهرت خلالها الفنانة.