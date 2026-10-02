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البنتاغون يرسل نحو 10 آلاف جندي إلى الشرق الأوسط

  • 02 أكتوبر 2026
  • 13:25
البنتاغون يرسل نحو 10 آلاف جندي إلى الشرق الأوسط

خبرني - أرسلت الولايات المتحدة نحو 10 آلاف جندي إضافي إلى الشرق الأوسط، بعدما وصلت المحادثات لإنهاء حرب إيران، التي دخلت شهرها الثامن، إلى طريق مسدود.
وغادرت حاملة الطائرات "ثيودور روزفلت" ميناء في سان دييجو، الأحد، فيما غادرت مجموعة الاستعداد البرمائي "ماكين آيلاند"، التي تضم ثلاث سفن برمائية تحمل عناصر من الوحدة الاستكشافية الـ13 لمشاة البحرية، الاثنين، وفق صحيفة "وول ستريت جورنال".

وقد يعني ذلك وجود ثلاث حاملات طائرات في المنطقة بحلول أواخر أكتوبر، بحسب المسؤول.

وتوجد حالياً في المنطقة حاملتا الطائرات "جورج دبليو بوش" و"جورج واشنطن"، إلى جانب مجموعة الاستعداد البرمائي "يو إس إس بوكسر".

ومن شأن هذه التعزيزات أن ترفع الوجود البحري الأمريكي في المنطقة إلى مستوى مرتفع على نحو غير معتاد، بأكثر من 20 ألف بحار وعنصر من مشاة البحرية ومئات الطائرات.

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