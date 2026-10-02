البنتاغون يشتري صواريخ SM-6 متعددة المهام بقيمة 24 مليار دولار

خبرني - أعلن البنتاغون عن توقيع عقد بقيمة تزيد على 24 مليار دولار مع إحدى مؤسسات شركة RTX لإنتاج صواريخ Standard Missile-6 المضادة للطائرات والسفن لتلبية احتياجات القوات البحرية.

وجاء في بيان البنتاغون: "تعلن وزارة الحرب اليوم أن القوات البحرية الأمريكية منحت عقدا بقيمة 24.4 مليار دولار لمؤسسة ريثيون، وهي تابعة لشركة RTX، لتسريع إنتاج صواريخ ستاندارد ميسيل-6 (SM-6)، والتي تعد وسيلة حيوية للدفاع الجوي والسطحي".

وأفادت الوزارة بأنه تم إبرام العقد لمدة 5 سنوات مع إمكانية التمديد لعامين إضافيين.

وذكر تقرير تحليلي صادر عن مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية (CSIS) أنه قد تم استخدام ما بين 190 إلى 370 صاروخا من طراز SM-6 خلال النزاع مع إيران، وذلك من إجمالي مخزون ما قبل الحرب البالغ 1160 قطعة.

هذا وتبلغ تكلفة الصاروخ الواحد 5.3 مليون دولار، في حين تستغرق مدة التوريد 53 شهرا.