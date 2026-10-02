صدفة تفك خيوط الجريمة.. كيف أدين 3 محامين في صفقة بيع قصر السفارة السعودية؟

خبرني - قضت محكمة جنايات الجيزة المصرية بسجن ثلاثة محامين بينهم امرأة لمدة تراوحت بين 3 و10 سنوات في قضية الاستيلاء على قصر وأرض تتبع سفارة السعودية بالجيزة عبر مستندات مزورة.

وقضت المحكمة معاقبة المحامي "ح.س" والمحامية "خلود. ح" بالسجن المشدد 10 سنوات، والمحامي "محمود. ع" بالسجن المشدد 3 سنوات، إلى جانب إدانة 10 محامين آخرين في القضية المرتبطة

التهم الموجه للمحامين:

اشترك المتهمون الـ 14 (بينهم 9 محامين ورئيس شهر عقاري سابق وأمين شرطة) في تصنيع وتزوير توكيلات، وعقود بيع، ومحاضر شرطية، وتحقيقات نيابة رسمية لجعل التزوير في صورة صحيحة.

اصطنع التشكيل العصابي جوازي سفر إيطاليين مزورين، وانتحل أحدهم صفة مالك وهمي أمام موظف التوثيق لإتمام صفقة البيع الوهمية لعقار السفارة السعودية.

تزوير دعوى صحة توقيع تعود لعام 1996 منسوبة زيفاً لمحكمة شبرا الخيمة، ورفع 3 دعاوى مدنية أمام محكمة شمال الجيزة بمحررات مهرت بأختام مقلدة.

كيف تم كشف أمرهم؟

الصدفة المحضة هي التي فككت خيوط هذه الجريمة المعقدة وتمثلت في بلاغ رسمي تقدم به مواطن عادٍ لا علاقة له بالتشكيل العصابي.

هذا المواطن ارتاب في صحة بعض الأوراق القانونية والتوكيلات الرسمية أثناء معاملة عقارية موازية، وتوجه بتقديم بلاغ للجهات الأمنية للتحقق منها. وعندما بدأت النيابة العامة والأجهزة المختصة فحص المستندات التي وردت في البلاغ، تكشفت أمامهم فجأة سلسلة مترابطة من التزوير طالت مستندات قضائية، وجوازات سفر إيطالية مصطنعة، وتوكيلات شهر عقاري منسوبة لنادي المعادي.

قاد هذا الخيط العفوي الأجهزة الأمنية لتتبع الشبكة بالكامل، ليتبين أن هؤلاء المحامين استغلوها لتمرير عقود بيع مزيفة وشطب رهن خاص بقصر وأرض تابعة للسفارة السعودية في الجيزة، مما أسفر عن سقوط الـ 14 متهماً دفعة واحدة.