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فيديو قديم.. الأمن السعودي يعتقل شخصا لإثارته الفزع في مكة

  • 02 أكتوبر 2026
  • 10:40
فيديو قديم الأمن السعودي يعتقل شخصا لإثارته الفزع في مكة

خبرني - أفادت الجهات الأمنية السعودية في مكة المكرمة بأنها ألقت القبض على شخص تسبب بمضايقة المارة وإثارة الهلع والفزع بينهم، مؤكدة اتخاذ الإجراءات النظامية حياله وإحالته إلى النيابة.
وأوضح الأمن العام السعودي في بيان: "الجهات الأمنية في العاصمة المقدسة تقبض على شخص لمضايقته المارة وإثارة الهلع والفزع بينهم، وتم التعامل معه في حينه بشكل فوري".
وأكدت الجهات الأمنية أنه "لا صحة لما يتم تداوله من مزاعم حول الواقعة"، مشددة على "أهمية استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية".

وفي وقت سابق، تداول ناشطون مقطع فيديو مرفقا بادعاءات كاذبة تفيد بأن "قوات الأمن والشرطة تمكنت من إحباط عملية تفجير انتحاري بالحرم المكي".

وتعود تفاصيل الفيديو الحقيقي إلى شهر فبراير من عام 2017، حيث يظهر فيه مواطن سعودي في العقد الرابع من عمره، كان يعاني من اضطرابات نفسية، وقد قام بسكب مادة البنزين على ملابسه بالقرب من الكعبة المشرفة في محاولة يائسة لإنهاء حياته (منتحرا)، وليس تفجير نفسه بحزام ناسف كما يروج البعض. ‏

 

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