ضبط 35 كيلوغراماً من الدجاج غير الصالح للاستهلاك في الكرك

خبرني - ضبطت كوادر مديرية الشؤون الصحية في بلدية الكرك الكبرى، خلال جولاتها التفتيشية والرقابية المسائية اليوم، 35 كيلوغراماً من الدجاج غير الصالح للاستهلاك البشري داخل إحدى المنشآت.

وقالت البلدية إن الكشف أظهر أن الكمية المضبوطة طُبخت منذ يوم أمس، قبل أن يجري تجميدها وتخزينها بهدف إعادة استخدامها، ما استدعى ضبطها لعدم صلاحيتها للاستهلاك البشري.

وأضافت أنه جرى إتلاف كامل الكمية المضبوطة وفق الأصول، بالتنسيق مع الجهات الرقابية المختصة، إلى جانب اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المنشأة المخالفة.

وأكدت بلدية الكرك الكبرى استمرار جولاتها الرقابية الصباحية والمسائية على المنشآت والأسواق، للتحقق من سلامة الأغذية المتداولة ومدى الالتزام بالاشتراطات الصحية، حفاظاً على صحة المواطنين وسلامتهم.