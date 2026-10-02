ولاية أمريكية ثانية تعلن عيد الفطر وعيد الأضحى عطلتين رسميتين

خبرني - وقع حاكم ولاية كاليفورنيا الأمريكية غافين نيوسوم، قانونا يعترف رسميا بعطلتين إسلاميتين كعطل رسمية في الولاية، لتصبح بذلك ثاني ولاية تعترف رسميا بالعطلتين.

وأضاف مشروع القانون رقم 2017 في جمعية كاليفورنيا رسميا عيد الفطر وعيد الأضحى إلى قائمة العطل الرسمية في الولاية، ما يسمح للمدارس والكليات العامة بالإغلاق، ويتيح لموظفي الولاية أن يكونوا مؤهلين للاحتفال بالعطلتين.

ومع ذلك، لن يطلب من المدارس والشركات الإغلاق في هذين اليومين، وستبقى المحاكم مفتوحة.

وهذا يجعل كاليفورنيا ثاني ولاية في البلاد، بعد ولاية واشنطن، تمرر تشريعا على مستوى الولاية يعترف بالعطلتين الإسلاميتين.

وقبل توقيع مشروع القانون 2017، كان لدى نيوسوم عدة مشاريع قوانين على مكتبه توفر حمايات واستثناءات لشعائر دينية أخرى، بما في ذلك الأعياد اليهودية مثل رأس السنة العبرية ويوم الغفران.

وعلى سبيل المثال، فإن مشروع القانون 395، الذي وصل إلى الحاكم قبل أيام من مشروع القانون 2017، سيدرج هذه الأعياد اليهودية، بين غيرها، في قانون الولاية، ويطلب من الوكالات والمرافق الحكومية مثل المدارس أن تبذل كل جهد معقول لتجنب جدولة فعاليات مهمة في تلك الأيام.

كما أن مشروع قانون آخر، هو 1763، سيضمن أيضا السماح لطلاب المدارس من رياض الأطفال حتى الصف الثاني عشر بالغياب بعذر في الأعياد الدينية.

ورغم أن هذه المشاريع قدمت وعرضت على الحاكم قبل مشروع القانون 2017، لم يوقع نيوسوم المشاريع الإضافية لتصبح قانونا حتى يوم الأربعاء، قبل الموعد النهائي في منتصف الليل.