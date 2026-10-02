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الأردن.. طقس لطيف في أغلب المناطق وزخات خفيفة محتملة بالشمال

  • 02 أكتوبر 2026
  • 08:42
الأردن طقس لطيف في أغلب المناطق وزخات خفيفة محتملة بالشمال

خبرني - يكون الطقس، الجمعة، لطيف الحرارة في أغلب مناطق المملكة، وحارا نسبيا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات مختلفة.

ويُحتمل مع ساعات الظهيرة هطول زخات خفيفة ومتفرقة من المطر في شمال المملكة وأجزاء من المناطق الجنوبية الشرقية، وتكون الرياح غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا.

وخلال ساعات الليل، يكون الطقس مائلا للبرودة في أغلب المناطق، ولطيف الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات مختلفة، وتكون الرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية خفيفة السرعة.

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