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  • الأمن التركي يوقف سوريّا شارك في هجوم الريحانية بأمر من مخابرات الأسد

الأمن التركي يوقف سوريّا شارك في هجوم الريحانية بأمر من مخابرات الأسد

  • 02 أكتوبر 2026
  • 04:39
الأمن التركي يوقف سوريّا شارك في هجوم الريحانية بأمر من مخابرات الأسد

خبرني  - أعلنت الاستخبارات التركية القبض على عمر الخطيب أحد عملاء مخابرات نظام الأسد، والذي تتهمه بالمشاركة في التخطيط والتنظيم لهجوم الريحانية عام 2013، الذي أسفر عن مقتل 53 شخصا.

ونقلت وكالة "الأناضول" عن مصادر أمنية أن الخطيب كان يحاول الفرارعن طريق البحر إلى أوروبا لكن الأمن التركي تمكن من تعقبه وإلقاء القبض عليه وهو المطلوب بموجب نشرة حمراء من الإنتربول.

ووفقا للمصادر الأمنية فإن عمل الخطيب المرتبط بهجوم الريحانية تمثل في التنسيق بين منفذي الهجوم وضباط في الاستخبارات التابعة لنظام بشار الأسد.
وكانت السلطات التركية قد أوقفت خلال السنوات الماضية عددا من المتهمين الآخرين بالضلوع في الهجوم.

وتفجيرا الريحانية ، هما انفجاران بسيارتين مفخختين وقعا أمام مبنى بلدية الريحانية التركية القريبة من الحدود السورية في 11 مايو 2013 وأسفرت عن سقوط 51 قتيلاً. وقد ذكرت الداخلية التركية أن السيارات المستخدمة تم تهريبها من سوريا.

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