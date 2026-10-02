بعد مغادرة رونالدو المعسكر .. جيسوس: ضميري مرتاح وسأتحدث في الوقت المناسب

خبرني - بدا خورخي جيسوس مدرب منتخب البرتغال متحفظا في حديثه عن الخلاف الذي نشب بينه وبين كريستيانو رونالدو، والذي أدى إلى مغادرة قائد المنتخب البرتغالي لمعسكر الفريق، وذلك في أعقاب الفوز على الدنمارك 4-2 في الجولة الثالثة من دوري الأمم الأوروبية.
وأرجع رونالدو قراره إلى المؤتمر الصحفي الذي عقده جيسوس، وسط تقارير تفيد بأنه كان ينتظر اعتذارا علنيا من المدرب، بعدما طلب من رونالدو الإحماء أمام النرويج، قبل أن يقرر في النهاية عدم الدفع به.
"ضميري مرتاح"
وعقب الفوز، سُئل جيسوس عما إذا كان ضميره مرتاحا، فأجاب: "تماما".
وأضاف: "لقد كانت ساعات قليلة محمومة، لأننا خضنا مباراتين. والآن لدينا مباراة أخرى".
وتابع: "علاوة على ذلك، أمضيت سنوات طويلة في كرة القدم، وأعرف أنني لم أفعل شيئا من شأنه أن يمنع استمرار الوضع كما كان عليه قبل مغادرة رونالدو".
وعندما طُلب منه التعليق بشكل أكبر على الأزمة، أكد جيسوس أنه لن يتحدث عنها قبل خوض المباراة الرابعة والأخيرة للمنتخب البرتغالي خلال فترة التوقف الدولي.
"لن أتجنب الحديث"
وقال المدرب: "الآن سنخوض المباراة، ثم لدينا مباراة ملعب الدراغاو، وبعدها سنتحدث عن هذا الموضوع من دون تجنبه، لأنه لا يمكن لأحد أن يقلل من شأنه".
وأضاف: "إنه رمز، وهو شخصية بارزة، وهذا أمر ليس محل نقاش".
وأردف: "المهم الآن هو التركيز على المباراة، بعد ذلك سأذهب إلى ملعب الدراغاو وسنركز على تلك المباراة، وبعدها، بالتأكيد، سيكون لدينا الوقت للحديث عن هذا الأمر".