بعد مغادرة رونالدو المعسكر .. جيسوس: ضميري مرتاح وسأتحدث في الوقت المناسب

خبرني - بدا خورخي جيسوس مدرب منتخب البرتغال متحفظا في حديثه عن الخلاف الذي نشب بينه وبين كريستيانو رونالدو، والذي أدى إلى مغادرة قائد المنتخب البرتغالي لمعسكر الفريق، وذلك في أعقاب الفوز على الدنمارك 4-2 في الجولة الثالثة من دوري الأمم الأوروبية.

وأرجع رونالدو قراره إلى المؤتمر الصحفي الذي عقده جيسوس، وسط تقارير تفيد بأنه كان ينتظر اعتذارا علنيا من المدرب، بعدما طلب من رونالدو الإحماء أمام النرويج، قبل أن يقرر في النهاية عدم الدفع به.

"ضميري مرتاح"

وعقب الفوز، سُئل جيسوس عما إذا كان ضميره مرتاحا، فأجاب: "تماما".