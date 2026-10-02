مشادة بين فيدان وممثل إسرائيل في مجلس السلام

خبرني - سجّلت القناة 13 الإسرائيلية حدوث مواجهة صاخبة بين وزير الخارجية التركي هاكان فيدان وممثل إسرائيل في مجلس السلام مايكل آيزنبرغ خلال اجتماع مغلق في نيويورك قبل نحو أسبوع.

وأفادت القناة الإسرائيلية بأن الحادث وقع بحضور كبار ممثلي مجلس السلام، ومن بينهم المبعوثان الأمريكيان ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر.

وذكرت القناة أن المواجهة بدأت عقب حصول وزير الخارجية التركي على الكلمة، حيث هاجم سياسات إسرائيل واصفا أعمالها في قطاع غزة بأنها "إبادة جماعية".

وعلى إثر ذلك، دخل آيزنبرغ -المقرب من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو– في مشادة حادة مع الوزير التركي، ولم تتوقف المواجهة إلا بعد تدخل جاريد كوشنر مبعوث الرئيس الأمريكي وصهره.

وفي سياق متصل، حذرت جهات في المنظومة الأمنية الإسرائيلية -في أغسطس/آب الماضي- من أن الهجوم العلني الذي يقوده رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يسرائيل كاتس ضد تركيا قد يجرّ العلاقات معها إلى تصعيد غير ضروري.

ويأتي التحذير الأمني في وقت تتصاعد فيه حدة الخطاب الهجومي لحكومة نتنياهو ضد أنقرة، وذلك قُبيل انتخابات الكنيست المقررة في أكتوبر/تشرين الأول المقبل.