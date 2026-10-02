قبل حسم مصير مانشستر سيتي.. 7 أندية جُرّدت من ألقابها عبر التاريخ

يواجه نادي مانشستر سيتي الإنجليزي خطرا حقيقيا بتجريده من عدة ألقاب تُوِّج بها بين عامي 2009 و2018، وذلك إذا ثبتت إدانته بالاتهامات المتعلقة بانتهاك قواعد اللعب المالي النظيف والدوري الإنجليزي الممتاز.

شهدت تلك الفترة تتويج السيتي بلقب "البريميرليغ" ثلاث مرات إلى جانب عدة كؤوس محلية، متصدرا الساحة الكروية الإنجليزية. وبالعودة إلى أرشيف الساحرة المستديرة،

موقع "فوتبول بلانت" (Football Planet) يستحضر أبرز الحالات التي جُرِّدت فيها فرق ومنتخبات من ألقابها بقرارات إدارية وانضباطية:

1. أولمبيك مارسيليا (1992 – 1993)

فاز مارسيليا بلقبي الدوري الفرنسي ودوري أبطال أوروبا في موسم 1992-1993، لكنه جُرِّد من لقب الدوري بعد ثبوت تورطه في التلاعب بنتائج المباريات.

كان رئيس النادي برنار تابي قد رتّب لتقديم رشوة للاعبي فريق "فالنسيان" للحث على التهاون أمام مارسيليا وتجنب الإصابات قبل نهائي أبطال أوروبا.

قررت السلطات الفرنسية هبوط مارسيليا إلى الدرجة الثانية، ورفض باريس سان جيرمان قبول اللقب، فيما سُمح للمارسيليين بالاحتفاظ باللقب الأوروبي لعدم ثبوت التلاعب في المسابقة القارية.

2. يوفنتوس (2004 – 2005 و2005 – 2006)

في أعقاب فضيحة "كالتشيو بولي" (Calciopoli)، جُرّد يوفنتوس من لقبين في الدوري الإيطالي (سيريا آ) بعد ثبوت تورط المدير العام لوتشيانو موجي في التلاعب باختيار الحكام لصالح النادي.

صدر بحق موجي قرار بالحرمان مدى الحياة من ممارسة أي نشاط كروي، وهُبط بالنادي إلى دوري الدرجة الثانية (سيريا بي).

ومُنح لقب موسم 2005-2006 للوصيف إنتر ميلان، وهو القرار الذي ما زال يوفنتوس يرفض الاعتراف به ويطالب بإلغائه.

3. تورينو (1926 – 1927)

شهدت كرة القدم الإنجليزية والإيطالية إحدى أقدم وقائع سحب الألقاب والمعروفة بـ"قضية أليماندي".

تُوج تورينو بلقب الدوري الإيطالي لموسم 1926-1927، إلا أن التحقيقات كشفت لاحقا عن تقديم أحد مسؤولي النادي رشوة لمدافع يوفنتوس "لويجي أليماندي" للتهاون في مباراة الديربي المفصلية.

قرر الاتحاد الإيطالي تجريد تورينو من اللقب، وحجب البطولة لتُسجل في الأرشيف الرسمي دون بطل لذلك الموسم.

4. جنوى (2004 – 2005)

في اليوم الأخير من موسم 2004-2005، كان جنوى يسعى للصعود إلى دوري الدرجة الأولى بعد غياب دام عقدا، وقام مسؤولو النادي بدفع مبلغ 250 ألف يورو للمدير العام لنادي فينيتسيا لتسهيل الفوز وتأكيد الصعود.

عقب كشف القضية، أصدر الاتحاد الإيطالي قرارا بتجريد جنوى من اللقب وتذيله ترتيب دوري الدرجة الثانية، مما أدى إلى هبوطه المباشر إلى دوري الدرجة الثالثة (سيريا سي 1).

5. ال هلا ل السوداني (2026)

في يوليو/تموز 2026، فقد الهلال السوداني لقب الدوري الممتاز بعد قرار لجنة الاستئنافات في اتحاد الكرة اعتبار الفريق خاسرا أمام المريخ بسبب مخالفة تتعلق بأهلية بعض اللاعبين. وأدى تعديل نتيجة المباراة إلى منح نقاطها للمريخ وتغيير صدارة الترتيب، ليتوج بالبطولة بدلا من الهلال الذي كان قد احتفل باللقب ميدانيا.

6. إلجين سيتي (1992 – 1993)

فاز فريق "إلجين سيتي" بلقب دوري المرتفعات الإسكتلندي (Highland League) موسم 1992-1993، غير أن إدارة النادي قامت بتغيير موعد المباراة الأخيرة من السبت إلى الجمعة لإشراك لاعبين كانوا سيخضعون للإيقاف لو أقيمت المباراة في موعدها الأصلي.

عقب كشف الحيلة الانضباطية، جُرِّد النادي من اللقب، ورفض الوصيف "كوف رينجرز" تسلم البطولة بقرار إداري، ليبقى الموسم بلا فائز مسجل.

7. شنغهاي شينهوا (2003)

أنفق نادي "شنغهاي شينهوا" أموالا طائلة لدفع الرشاوى للحكام واللاعبين لحسم اللقب المحلي عام 2003.

وبعد مرور عقد كامل من الزمن، وتحديدا في عام 2013، كشفت التحقيقات الحكومية لمكافحة الفساد في الصين تورط إدارة النادي في التلاعب بنتيجتي مباراتي الديربي وشانشي غولي، ليعلن الاتحاد الصيني تجريد شنغهاي شينهوا رسميا من اللقب وإلغاء نتائج الموسم من السجلات.