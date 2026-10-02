وزير إسرائيلي يشكر السعودية بعد حادثة فلاي دبي

خبرني - نشر وزير الثقافة والرياضة الإسرائيلي، ميكي زوهار، مقطع فيديو لممرضة تعاين راكبة إسرائيلية على متن رحلة فلاي دبي بعد هبوطها الاضطراري في تبوك بالمملكة العربية السعودي، الثلاثاء.

الفيديو نشره الوزير الإسرائيلي على صفحته بمنصة "إكس"، تويتر سابقا، قائلا بتعليق: "نيابةً عن شعب إسرائيل، أشكر الشعب السعودي على حسن الاستقبال واللطف الذي أظهروه تجاه الركاب الإسرائيليين الذين تم إنقاذهم هذا الصباح (الأربعاء) ليعم السلام علينا وعلى جميع أبناء شعب إسرائيل بمشيئة الله".

وعلّق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الأربعاء، قائلا إن الطيار الذي قاوم -على متن رحلة تابعة لشركة "فلاي دبي" تم تغيير مسارها- بعد أن بدا أن طياراً آخر في قمرة القيادة حاول إسقاط الطائرة "نجح في منع كارثة على غرار هجمات 11 سبتمبر/ أيلول 2001"، في إشارة إلى الهجمات التي تعرضت لها الولايات المتحدة بعد استهداف عناصر تنظيم "القاعدة" لبرجي التجارة العالمي.

وأضاف نتنياهو: "هذا ما يبدو أنه كان يحدث فيما يتعلق بالدوافع المحددة وراء هذا الأمر"، وأضاف أنه تحدث مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب "عن هذا العمل البطولي المذهل الذي حال دون وقوع كارثة؛ لم تكن لتكون كارثة على إسرائيل فحسب، بل يمكنكم تخيل كيف كان من الممكن أن تؤثر على قطاع الطيران العالمي".

وتابع: "ما يميز هذه الحادثة عن الهجمات المأساوية الأخرى هو أن الجانب الخيّر هو من انتصر هذه المرة".

وأشار إلى أن إسرائيل لم تتلقَّ أي تحذير أو معلومات استخباراتية مسبقة بشأن الحادثة، وأن تحقيقاً يجري حالياً في الواقعة.

ووصفت إسرائيل الحادثة بأنها "محاولة هجوم إرهابي"، لكنها لم تعلن بعد عن تفاصيل تتعلق بدوافع المهاجم.

يُنظر الآن إلى الطيار الهندي، سميت ماتشهار، باعتباره بطلاً، وذلك بعد تصديه لهجوم عنيف شنه مساعده ومساهمته في منع محاولة اختطاف طائرة تابعة لشركة "فلاي دبي" كانت متجهة إلى إسرائيل وعلى متنها أكثر من 170 شخصاً.