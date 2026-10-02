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  • دمشق تنفي.. رويترز: محادثات بين مسؤولين سوريين وحزب الله في تركيا

دمشق تنفي.. رويترز: محادثات بين مسؤولين سوريين وحزب الله في تركيا

  • 02 أكتوبر 2026
  • 00:46
دمشق تنفي رويترز محادثات بين مسؤولين سوريين وحزب الله في تركيا

خبرني - نفت الخارجية السورية لمنصة "سوريا الآن" ⁠الأنباء المتداولة حول عقد اجتماعات بين مسؤولين سوريين وحزب الله اللبناني في تركيا.

⁠وكانت وكالة رويترز نقلت عن 6 مصادر أن ممثلين عن الحكومة السورية وحزب الله اللبناني أجروا محادثات مباشرة في ⁠تركيا، في محاولة لتهدئة التوتر بين الجانبين، وهو أول اجتماع من نوعه بينهما، بحسب الوكالة.

وذكرت المصادر، التي شملت اثنين من المسؤولين السوريين ومسؤولا أمريكيا ومصدرا أمنيا لبنانيا كبيرا مقربا من حزب الله، لرويترز، أن المسؤولين السوريين وممثلي حزب الله التقوا سرّا مرة واحدة على الأقل الشهر الماضي.

وقالت المصادر الستة إن اجتماع الشهر الماضي ضم ممثلين عن حزب الله ⁠ومسؤولين من الاستخبارات ووزارة الخارجية ⁠السورية، وعُقد بدعوة من أجهزة الأمن والاستخبارات التركية، في محاولة للتهدئة.

وتحدثت جميع المصادر شريطة عدم الكشف عن هوياتها حتى يتسنى لها التطرق إلى هذا الاجتماع الحساس الذي لم ترد تقارير عنه من قبل.

ولم ترد وزارة الخارجية السورية ووزارتا الخارجية والدفاع التركيتان ووزارة الخارجية الأمريكية بعدُ على أسئلة رويترز بشأن الاجتماع، كما رفض المكتب الإعلامي لحزب الله التعليق.

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