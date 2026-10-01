وزير الخزانة الأميركي: على أوروبا أن تطرح فورا كميات إضافية من الديزل

خبرني - حضّ وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت الخميس، حلفاء واشنطن الأوروبيين على الإفراج "فورا" عن احتياطيات الديزل الاستراتيجية في مسعى لاحتواء الأسعار، في وقت تستعد دول الاتحاد الأوروبي لمناقشة الأزمة الجمعة.

وقال بيسنت عبر وسائل التواصل الاجتماعي "على شركائنا الأوروبيين أن يسارعوا الى الوفاء بالتزاماتهم القائمة، ويؤمنوا فورا إمدادات إضافية لمعالجة الاضطرابات المستمرة".

شددت واشنطن، على أن لأوروبا "مصلحة في التعاون مع الولايات المتحدة" في مسألة توفير كميات كافية من المحروقات في الأسواق، في حين ردت بروكسل بأن تقييد واشنطن تصدير الديزل فكرة غير مستحبة.

وأفادت تقارير إعلامية بأن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب تريد من بعض الدول الأوروبية، في مقدمتها فرنسا وألمانيا، أن تطرح في السوق كميات من وقود الديزل من احتياطاتها الاستراتيجية، سعيا إلى لجم الارتفاع الكبير في سعر هذا النوع من المحروقات.

وأشارت إلى أن واشنطن تهدد بحظر تصدير الديزل الأميركي في حال عدم استجابة طلبها.