رونالدو يغيب غاضباً.. واحتفاليته تحضر

خبرني - أحرز راسموس هويلوند مهاجم منتخب الدنمارك هدف التعادل أمام البرتغال على طريقة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو الغائب عن المباراة بعد مغادرته المعسكر.

وتقدمت البرتغال مرتين بهدفين لجواو كانسيلو وغونزالو راموس، بينما أحرز هدفي الدنمارك ميكيل دامسغارد وراسموس هويلوند، قبل أن يسجل فيتينيا الثالث لاحقاً.

وبعدما أحرز هويلوند هدف التعادل عند الدقيقة 53 ذهب باتجاه راية الركنية قبل أن يقفز بطريقة رونالدو الشهير "Siuuu".

وسبق له أن احتفل بالطريقة إياها في مباراة سابقة بين المنتخبين حينها فازت الدنمارك 1-0 واحتفل بالهدف أمام أنظار رونالدو آنذاك.

ويغيب رونالدو عن المباراة بعدما غادر معسكر المنتخب يوم الأربعاء عقب تصريحات مدربه جورجي جيسوس خلال مؤتمر مواجهة البرتغال والدنمارك.