ترمب يتوعّد إيران بضربة قوية جدا إذا ثبت ضلوعها في حادثة طائرة فلاي دبي

خبرني - توعّد الرئيس الأميركي دونالد ترمب الخميس، إيران بـ"ضربة قوية جدا" إذا تأكد ضلوعها في الاعتداء الذي تعرّض له قائد طائرة تابعة لشركة فلاي دبي في منتصف الرحلة، مضيفا أنه يرجّح هذه الفرضية.

وردّا على سؤال طرحته صحفية حول ما إذا سترد الولايات المتحدة في حال ثبتت مسؤولية طهران، قال ترامب، إن الإيرانيين "سيتلقّون ضربة قوية جدا".

وخلال دردشة مع صحفيين في البيت الأبيض، قال ترامب، إنه يعتقد أن إيران متورطة، من دون أن يعلن موقفا حاسما.

وأضاف "أقول إن الجواب هو نعم، استنادا إلى ما أسمعه، لكننا نعمل على هذا الأمر في هذه اللحظة بالذات".

وفي مقابلة مع مجلة "تايم" نُشرت الخميس، تحدّث ترامب عن تكثيف "محتمل" للهجمات ضد إيران بعد انتخابات منتصف الولاية المقرّرة في مطلع تشرين الثاني/نوفمبر.

وبحسب صحيفة "وول ستريت جورنال" سيرسل البنتاغون حاملة طائرات وسفنا أخرى إلى المنطقة، في إطار تعزيزات يراوح عديدها بين تسعة آلاف وعشرة آلاف عسكري يُتوقع وصولهم بحلول نهاية تشرين الثاني/نوفمبر.

حاليا، تنشر الولايات المتحدة في الشرق الأوسط حاملتي طائرات، ولم يتّضح ما إذا سيرتفع العدد إلى ثلاث، أم سيبقى على حاله باستبدال إحدى السفينتين.