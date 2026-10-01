ولاية كاليفورنيا تحظر زواج الأطفال في خطوة طال انتظارها لحماية القاصرين

خبرني - حظرت كاليفورنيا رسمياً زواج الأطفال، بعدما صدّق حاكم الولاية، غافين نيوسوم، على تشريع ينهي هذه الممارسة التي لا تزال قانونية في 32 ولاية أمريكية أخرى.

وينص القانون الجديد، الذي سيدخل حيز التنفيذ في الأول من يناير/كانون الثاني المقبل، على أن يكون الحد الأدنى لسن الزواج 18 عاماً في الولاية المعروفة باسم "الولاية الذهبية".

ووصف نيوسوم القانون بأنه "إجراء طال انتظاره لحماية شباب كاليفورنيا والقاصرين". وقد وقّع على مشروع القانون بحضور الفتاة، كورتني ستودن، التي سمح لها والداها بالزواج من ممثل هوليوودي يبلغ من العمر 50 عاماً، عندما كانت في السادسة عشرة من عمرها فقط.

ووصفت ستودن، التي تنشط في الدعوة إلى إنهاء هذه الممارسة، التغيير بأنه "انتصار"، وقالت إن الناجين من زواج الأطفال "ما كان ينبغي أبداً أن يُتوقع منهم تحمل هذا العبء".

وقالت ستودن إنها "ستواصل النضال حتى تتم حماية الأطفال من الزواج في جميع الولايات الأمريكية الخمسين".

وكانت ستودن قد تزوجت من الممثل الأمريكي الشهير، دوغ هاتشيسون، عام 2011، وهو ما أثار عناوين صحفية حول العالم بسبب الجدل الذي أحاط بالزواج، فضلاً عن ظهورها في عدد من برامج تلفزيون الواقع في الولايات المتحدة.

ورحّب ناجون آخرون من زواج الأطفال بالقانون الجديد.

وقالت بريتاني بي، التي تزوجت أيضا وهي طفلة، لبي بي سي: "لقد بعثت كاليفورنيا اليوم برسالة واضحة إلى العالم. رسالة أمل لجميع الأطفال بأن يتحرروا من العنف الممنهج. وأن يتمكنوا من اختيار مسار حياتهم بأنفسهم".

وقالت بريتاني لبي بي سي إنها تزوجت في سن السابعة عشرة هرباً من منزل يتسم بالإساءة، لتتعرض لاحقاً، بحسب ما تقول، للإساءة من قبل زوجها البالغ.

وأضافت: "كنت أنتقل فقط من سجن إلى آخر. ويتجرأ أشخاص على القول إنني اتخذت ذلك القرار بإرادتي. الأطفال لا يستطيعون إعطاء موافقة حقيقية".

وعملت بريتاني وناجون آخرون من زواج الأطفال لسنوات من أجل حظر هذه الزيجات في كاليفورنيا، وفي أنحاء الولايات المتحدة.

وقبل نحو عقد من الزمن، كانت هذه الممارسة مسموحاً بها في جميع الولايات الأمريكية، لكن عدداً متزايداً من الولايات بدأ بتعديل قوانينه. وأصبحت كاليفورنيا الولاية الثامنة عشرة التي تحظرها منذ عام 2018.

وفي الولاية، لم يكن هناك حد أدنى قانوني لسن الزواج، وهو ما كان يسمح للأطفال بالزواج طالما وافق الوالدان وصدّق قاض على عقد الزواج.

كما لم تكن هناك آلية تتيح لمن هم دون الثامنة عشرة الحصول على الطلاق، وتقول كثير من الفتيات إنهن وجدن أنفسهن عالقات في علاقات تتسم بالإساءة والاستغلال.

وقالت منظمة Unchained At Last، وهي مجموعة ناشطة تسعى إلى إنهاء زواج الأطفال في أنحاء الولايات المتحدة، إن نحو 9000 فتاة كانت تتزوج سنوياً في كاليفورنيا، وإن معظم حالات زواج الأطفال كانت تشمل فتيات يتزوجن رجالاً بالغين.

ويقول نشطاء مناهضون لهذه الممارسة إن كثيرين في الولايات المتحدة لا يعلمون أصلاً أن زواج الأطفال قانوني في هذا العدد الكبير من الولايات، ولا يدركون أنه أدى إلى مزاعم بوقوع انتهاكات وإساءات.

وقالت سارة تسنيم، التي تقول إنها أُجبرت على الزواج من رجل يكبرها بما يقارب الضعف عندما كانت في سن الخامسة عشرة من عمرها، لبي بي سي إن شعورها كان "أشبه بالحلم" لأن الولاية اعترفت أخيراً بضرورة حظر زواج الأطفال. وأضافت أنها بدأت الضغط من أجل ذلك بنفسها عام 2017.

وقد التقت تسنيم بزوجها صباح يوم زفافهما المخطط له مسبقاً.

وقالت لبي بي سي: "أُجبرت على أن أكون زوجته، وفي ذلك اليوم تغيّرت حياتي بالكامل". وأصبحت أماً في العام التالي عندما كانت في السادسة عشرة من عمرها، كما تركت المدرسة.

وأضافت تسنيم: "رؤية هذا المشروع القانوني يصل إلى مرحلة التنفيذ كانت أشبه بسباق ماراثون. أشعر فقط بالامتنان، لأن الأطفال لن يتمكنوا من الزواج بعد الأول من يناير/كانون الثاني 2027 في كاليفورنيا".