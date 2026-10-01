بعد ألف هجوم إلكتروني .. إسبانيا تعتقل قائد مجموعة قرصنة عمره 16 عاما

خبرني - قالت الشرطة الإسبانية، اليوم الخميس، إنها ألقت القبض على مراهق يبلغ من العمر 16 عاماً يشتبه في أنه المشغل الرئيسي لمجموعة من المتسللين الإلكترونيين تعرف باسم "كيل سيك"، وذلك في إطار تحقيق أوروبي واسع بشأن نحو ألف هجوم إلكتروني بهدف ابتزاز الضحايا خلال عامين.

وأفادت الشرطة الإسبانية في بيان بأن المراهق الذي تم القبض عليه في مدينة أليكانتي هو مواطن روماني.

وقالت متحدثة باسم الشرطة الأوروبية "يوروبول" إنه يشتبه في أنه قائد مجموعة "كيل سيك".

وأضافت المتحدثة أن الشرطة ألقت القبض على شخصين آخرين في العشرينات من العمر، أحدهما في بريطانيا والآخر في رومانيا. وأشارت إلى أن بويرتوريكو قدمت طلب تسليم الرجل الذي تم القبض عليه في بريطانيا.

وتم تحديد هوية شخص رابع، وهو مطور بلغ 18 عاماً في أغسطس (آب)، وكان قاصراً عند ارتكاب بعض الجرائم، لكن لم يتم القبض عليه.

وقالت "يوروبول" في بيان إن "كيل سيك" استغلت ثغرات برمجية ونقاط وصول ضعيفة الحماية، لا سيما إلى التخزين السحابي، لنسخ معلومات حساسة.

وهددت المجموعة المنظمات بنشر بياناتها ما لم يتم دفع فدى. وجاء في البيان "حصلت المجموعة على مبالغ كبيرة كفدية".

داهمت الشرطة ثمانية منازل في إسبانيا واليونان ورومانيا وبريطانيا وصادرت أدلة وأصولاً.