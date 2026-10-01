طرح تذاكر مباراة المنتخب الوطني وفنزويلا الودية - رابط

خبرني - أعلن الاتحاد الأردني لكرة القدم، الخميس، طرح تذاكر المباراة الودية التي تجمع المنتخب الوطني ونظيره الفنزويلي، والمقررة مساء الثلاثاء المقبل عند الساعة الثامنة مساء، على ستاد الملك عبدالله الثاني.

ودعا الاتحاد الجماهير الراغبة بحضور المباراة إلى شراء التذاكر إلكترونيا. (اضغط هنا)

وتأتي المباراة ضمن البرنامج التحضيري للمنتخب الوطني استعدادا للنهائيات القارية، التي تستضيفها السعودية خلال الفترة من 7 كانون الثاني إلى 5 شباط 2027.

وأوقعت قرعة نهائيات كأس آسيا 2027 المنتخب الوطني، وصيف النسخة السابقة، في المجموعة الثانية إلى جانب منتخبات أوزبكستان والبحرين وكوريا الشمالية.