*
الخميس: 01 أكتوبر 2026
خبرني - ننقل لك أخبار الأردن والعالم بموثوقية وتميّز

طرح تذاكر مباراة المنتخب الوطني وفنزويلا الودية - رابط

  • 01 أكتوبر 2026
  • 21:57
طرح تذاكر مباراة المنتخب الوطني وفنزويلا الودية رابط

خبرني  - أعلن الاتحاد الأردني لكرة القدم، الخميس، طرح تذاكر المباراة الودية التي تجمع المنتخب الوطني ونظيره الفنزويلي، والمقررة مساء الثلاثاء المقبل عند الساعة الثامنة مساء، على ستاد الملك عبدالله الثاني.

ودعا الاتحاد الجماهير الراغبة بحضور المباراة إلى شراء التذاكر إلكترونيا. (اضغط هنا)

وتأتي المباراة ضمن البرنامج التحضيري للمنتخب الوطني استعدادا للنهائيات القارية، التي تستضيفها السعودية خلال الفترة من 7 كانون الثاني إلى 5 شباط 2027.

وأوقعت قرعة نهائيات كأس آسيا 2027 المنتخب الوطني، وصيف النسخة السابقة، في المجموعة الثانية إلى جانب منتخبات أوزبكستان والبحرين وكوريا الشمالية.

مواضيع قد تعجبك

الأخبار المتعلقة

زيدان قبل مواجهة إيطاليا: لم أتحدث مع ماتيرازي منذ النطحة
زيدان قبل مواجهة إيطاليا: لم أتحدث مع ماتيرازي منذ النطحة
  • 2026-10-01 22:05
بعد يوم من رحيله .. رونالدو يفقد رقم 7 مع البرتغال
بعد يوم من رحيله .. رونالدو يفقد رقم 7 مع البرتغال
  • 2026-10-01 20:32
بعد إدانة مانشستر سيتي.. الاتحاد للطيران تلوح بإجراءات قانونية ضد الدوري الإنجليزي
بعد إدانة مانشستر سيتي.. الاتحاد للطيران تلوح بإجراءات قانونية ضد الدوري الإن...
  • 2026-10-01 18:26
المستشفى الميداني الأردني نابلس 12 يجري عمليات جراحية نوعية
المستشفى الميداني الأردني نابلس 12 يجري عمليات جراحية نوعية
  • 2026-10-01 17:52
الفيفا يحرم الفيصلي من التعاقدات.. والمجالي يوضح
الفيفا يحرم الفيصلي من التعاقدات.. والمجالي يوضح
  • 2026-10-01 17:24
شقيقة رونالدو تفتح النار على الإعلام والجماهير البرتغالية
شقيقة رونالدو تفتح النار على الإعلام والجماهير البرتغالية
  • 2026-10-01 14:42