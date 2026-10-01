إريتريا تعلن قطع جميع العلاقات الدبلوماسية مع إثيوبيا

خبرني - أعلنت إريتريا الخميس، قطع علاقاتها الدبلوماسية مع جارتها إثيوبيا، وذلك ردا على طرد أديس أبابا لـ10 دبلوماسيين إريتريين.

وقالت وزارة الخارجية الإريترية في بيان على منصة (إكس) "ليس أمام إريتريا خيار سوى الرد بالمثل وقطع جميع العلاقات الدبلوماسية مع إثيوبيا، مع كل ما يترتب على ذلك من تداعيات سلبية".

وطردت إثيوبيا 10 دبلوماسيين إريتريين، متهمة إياهم بتشكيل "تهديد مباشر" لأمنها القومي، فيما أفاد مقاتلون موالون للحكومة بتحقيق تقدم في مواجهة جبهة تحرير شعب تيغراي في شمال البلاد.

وتتهم الحكومة الإثيوبية إريتريا المجاورة بدعم متمردي تيغراي.

وقالت وزارة الخارجية الإثيوبية في بيان إنها قررت طرد عشرة دبلوماسيين إريتريين من أديس أبابا، معتبرة أنهم "يشكلون تهديدا مباشرا للأمن القومي الإثيوبي".

وأعلنت أيضا أنها ستغلق سفارتها في العاصمة الإريترية أسمرة "ردا على الأعمال العدائية والحربية المباشرة وغير المباشرة التي ترتكبها إريتريا تجاه إثيوبيا".

ودوّت انفجارات عدّة مجهولة المصدر ليل الأربعاء الخميس في مقرّ قيادة الجيش الإثيوبي في أديس أبابا.

تتواصل المعارك منذ 23 أيلول، بعد أشهر من التوتر بين الحكومة الاتحادية وسلطات إقليم تيغراي المتمردة، في أقصى شمال إثيوبيا. وامتدتّ المعارك حتى الآن إلى بضع مناطق في شمال البلاد وشمال شرقها، حول حدود تيغراي.