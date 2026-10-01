السعودية تنشر نتائج تحقيقاتها الأولية في حادثة (فلاي دبي)

- السعودية: التحقيقات الأولية تشير لاعتداء مساعد طائرة فلاي دبي على قائدها

- الداخلية السعودية: التحقيقات الأولية التي تمت من قبل الجهات المختصة بالسعودية

- الداخلية السعودية: قائد طائرة فلاي دبي ومساعده غادرا إلى أبوظبي

خبرني - قال مصدر مسؤول بوزارة الداخلية السعودية، الخميس، إن قائد الطائرة التابعة لشركة فلاي دبي التي هبطت اضطراريا في السعودية ومساعده غادرا إلى أبوظبي بعد تحسن حالتهما الصحية وسماح الفريق الطبي لهما بمرافقة الفريق الأمني الإماراتي.

وبين المصدر، في بيان نشر على صفحات وزارة الداخلية السعودية، أن التحقيقات الأولية التي تمت من قبل الجهات المختصة بالسعودية بمشاركة فريق أمني من دولة الإمارات العربية المتحدة أشارت إلى وقوع اعتداء على قائد الطائرة من مساعده، مما نتج عنه تعرضهما لإصابات متفرقة.

وأكد أن السعودية تتعامل مع الحالات الطارئة وفق التزاماتها الدولية والإنسانية، وبما تنص عليه الأنظمة والتعليمات المعتمدة لدى الجهات المعنية، لضمان سلامة وأمن الملاحة الجوية وجاهزية منظومتي الطيران والأمن في المملكة وقدرتها على الاستجابة السريعة والفعالة للحالات الاستثنائية

وأوضح أن الجهات المختصة في السعودية اتخذت الإجراءات اللازمة للتعامل مع الحالة الطارئة التي أعلنت على رحلة شركة فلاي دبي رقم (FZIO73) ، ومنحتها التصريح بالهبوط اضطراريا في مطار الأمير سلطان بن عبد العزيز الدولي بمدينة تبوك يوم الأربعاء، إذ هبطت الطائرة بسلام في تمام الساعة 9:45 صباحا وعلى متنها 174 راكبا إضافة إلى طاقم الرحلة المكون من 8 أفراد، وقدمت لهم جميعا الرعاية اللازمة.

وأضاف أنه في تمام الساعة 5:40 مساء أكمل جميع الركاب رحلتهم بطائرة بديلة عبر خطوط فلاي دبي، في حين عاد طاقم الرحلة إلى مدينة دبي عبر طائرة أخرى للخطوط نفسها، عدا قائد الطائرة ومساعده اللذين نقلا إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم بناء على تقييم حالتهما الصحية.