التحالف: ميليشيا الحوثي استهدفت محطة في مدينة المنورة

خبرني - صرّح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن" اللواء الركن تركي المالكي بوقوع هجوم إرهابي عند الساعة ( 05:11) فجر يوم الثلاثاء، على محطة (طيبة) لتوزيع الكهرباء بمدينة رسوله الكريم- (المدينة المنورة).

وبين المالكي أنّ نتائج التحقيق والاستدلال من الجهات المختصة أثبتت تورط الميليشيا الحوثية الإرهابية بالتخطيط والتنفيذ لهذا العمل الإرهابي الجبان من خلال المراجعة العملياتية وبقايا حطام المسيّرة المستخدمة.

وبحسب وكالة الانباء السعودية وأوضح اللواء المالكي أن العمل الإرهابي تسبب في خروج أحد المحولات عن الخدمة دون تأثر الشبكة الكهربائية، كما أن هذا العمل الإرهابي الجبان لاستهداف أحد الأعيان المدنية لتقديم الخدمات الكهربائية للمسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة يأتي امتدادًا لنهج هذه الميليشيا المتطرفة في محاولات استهداف الحرمين الشريفين، واستمرار تعمد استثارة مشاعر ملايين المسلمين حول العالم باستهداف مكة المكرمة والمدينة المنورة.

وأكد اللواء المالكي استمرار التحالف في اتخاذ وتنفيذ الإجراءات الكفيلة بردع الميليشيا الحوثية الإرهابية؛ بما يضمن حماية الحرمين الشريفين وسلامة ضيوف الرحمن بمكة المكرمة والمدينة المنورة.