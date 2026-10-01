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الخميس: 01 أكتوبر 2026
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الحكومة تقترض 700 مليون دولار عبر طرح سندات خزينة

  • 01 أكتوبر 2026
  • 20:12
الحكومة تقترض 700 مليون دولار عبر طرح سندات خزينة

خبرني  - أظهرت بيانات البنك المركزي الأردني، اقتراض الحكومة ما قيمته 700 مليون دولار عبر طرح سندات خزينة، ظهرت نتائجه الخميس.

ووفقا لبيانات البنك، فإن استحقاق سداد السندات والبالغ قيمتها 700 مليون دولار سيكون في الأول من شهر تشرين الأول من العام 2031.

كما أشارت نتائج الإصدار الخامس والمنشورة على موقع البنك المركزي الأردني إلى أن نسبة الفائدة على اقتراض السندات بلغت 6.5%.

وسندات الخزينة من أدوات التمويل بآجال استحقاق طويلة تتراوح بين العامين والعشرين عاما، وتتنوع بين السندات الحكومية/ الخزينة والسندات التي تصدرها الشركات.

فيما تعدّ أذونات الخزينة؛ أدوات دين حكومية قصيرة الأجل تصدر لآجال تتراوح بين 3 و12 شهرا، وتتميز بأنها أدوات مالية منخفضة المخاطر، ويجري تداولها في أسواق المال بيعا وشراء.

الحكومة تقترض 700 مليون دولار عبر طرح سندات خزينة

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