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رئيس هيئة الأركان يطلع على جاهزية مديرية أمن وحماية المطارات

  • 01 أكتوبر 2026
  • 20:06
رئيس هيئة الأركان يطلع على جاهزية مديرية أمن وحماية المطارات

خبرني  - زار رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن مجدي محمد الحراسيس، الخميس، مديرية أمن وحماية المطارات، وكان في استقباله مديرها وعدد من كبار ضباط القوات المسلحة.

واستمع اللواء الركن الحراسيس إلى إيجاز حول المهام والواجبات المناطة بالمديرية، وسير البرامج التدريبية، ومستوى الجاهزية، والخطط المستقبلية التي يجري العمل على تنفيذها.

كما اطلع اللواء الركن الحراسيس على بروتوكولات الأمن والحماية المعمول بها في المطارات، بما يعزز كفاءة تنفيذ الواجبات والمحافظة على الأمن والسلامة، وبالتنسيق مع الجهات والمؤسسات ذات العلاقة.

وفي ختام الزيارة أكد اللواء الحراسيس ضرورة تقديم الخدمات والتسهيلات الممكنة للمسافرين، بما يعكس مستوى الاحترافية في أداء الواجبات، ويعزز الصورة المؤسسية للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، وبما ينسجم مع طبيعة العمل المشترك مع الجهات العاملة في المطارات.

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