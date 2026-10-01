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  • حجازين يواصل مدّ الجسور نحو سياحة أردنية أكثر حضوراً في ٢٠٣٠

حجازين يواصل مدّ الجسور نحو سياحة أردنية أكثر حضوراً في ٢٠٣٠

  • 01 أكتوبر 2026
  • 20:04
حجازين يواصل مدّ الجسور نحو سياحة أردنية أكثر حضوراً في ٢٠٣٠

خبرني  - استقبل رئيس الجمهورية اللبنانية العماد جوزاف عون، في قصر بعبدا، وزير السياحة والآثار الأردني الدكتور عماد الحجازين، بحضور وزيرة السياحة اللبنانية لورا الخازن لحود والسفير الأردني وليد عبد الرحمن جفال الحديد. 

واستعرض الحجازين التحضيرات الأردنية لإحياء مرور ألفي عام على معمودية السيد المسيح في نهر الأردن، تحت شعار (الأردن فجر المسيحية)، وما تحمله المناسبة من بعد حضاري وروحي يفتح المجال أمام برامج ونشاطات مشتركة مع لبنان. 

وتناول اللقاء سبل ترجمة الإرث التاريخي والثقافي المشترك إلى تعاون سياحي أكثر حضوراً وتأثيراً، بما يعزز التكامل بين البلدين ويمنح السياحة مساحة أوسع لبناء جسور التواصل وإبراز خصوصيتهما الحضارية.

حجازين يواصل مدّ الجسور نحو سياحة أردنية أكثر حضوراً في ٢٠٣٠
حجازين يواصل مدّ الجسور نحو سياحة أردنية أكثر حضوراً في ٢٠٣٠

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