170 ألف أسرة مشمولة بالعد الذاتي للتعداد السكاني

خبرني - قال المدير العام لدائرة الإحصاءات العامة حيدر فريحات،الخميس، إن عملية العد الذاتي للتعداد العام للسكان والمساكن تستمر حتى نهاية السبت، وتشمل 170 ألف أسرة جرى تحديدها مسبقا وانطبقت عليها شروط العد الذاتي.

وأوضح فريحات أن الدائرة بدأت حصر الأسر الراغبة بالعد الذاتي اعتبارا من شباط الماضي وحتى تموز من العام الحالي، وأرسلت روابط تعبئة الاستمارة إلى جميع الأسر المشمولة صباح الخميس، لتتمكن من استكمالها خلال الخميس والجمعة والسبت، بحسب المملكة.

أما الأسر التي لم يصلها رابط العد الذاتي، فسيجري عدها ميدانيا اعتبارا من الأحد، ولا يمكن حاليا شمول أي مواطن بالعد الذاتي إذا لم يكن قد سجل اسمه ضمن العملية خلال الفترة المحددة مسبقا.

ويشكل العد الذاتي جزءا محدودا من عملية التعداد، إذ إن أغلب السكان في الأردن، من مواطنين وغير مواطنين، لم يكونوا مشمولين به ولم ترسل إليهم روابط، فيما يتقارب العد الذاتي والعد الميداني من حيث الوقت المطلوب لاستكمال الاستمارة.

وأكد فريحات أن كل من لا يحمل الرقم الوطني مشمول بالتعداد، داعيا إلى التركيز على غير الأردنيين بمختلف شرائحهم، وعدم اقتصار عملية تقديم البيانات على الأسر الأردنية.

وتقتصر استمارة التعداد على بيانات السكان وخصائصهم، ولا تتضمن أسئلة عن الدخل أو الملكيات، كما أنها بالنسبة لغير الأردنيين لا ترتبط بحالة الإقامة أو تصريح العمل.

ولا ترتبط الاستمارة بأي قاعدة بيانات أو دائرة حكومية أخرى، وتعمل بصورة "ذكية"، بحيث تحدد الأسئلة التي تظهر للمجيب وفقا للبيانات الأساسية، وتنتقل إلى الأسئلة المخصصة للأردنيين أو غير الأردنيين وتتجاوز الأسئلة غير الضرورية لكل حالة.

ويستغرق استكمال الاستمارة نحو 15 إلى 30 دقيقة، فيما تشترط الدائرة أن يكون الشخص الذي يدلي بالبيانات بالغا وملما بأحوال وخصائص الأسرة، وقادرا على الإجابة عن البيانات المتعلقة بأفرادها.

وينطبق ذلك أيضا على مساكن غير الأردنيين التي لا تضم أسرة بالمعنى التقليدي، وإنما مساكن جماعية لشباب، سواء كانوا طلابا أو عمالا، إذ يمكن لأحد المقيمين فيها الإدلاء بالبيانات نيابة عن الآخرين، شريطة أن يكون ملما بأحوالهم.

وتحظى بيانات المواطنين وغير المواطنين بالحماية القانونية، فيما يجرى التعداد مرة كل 10 سنوات لتوفير بيانات محدثة تساعد في التخطيط التنموي، وتحديد الاحتياجات في مجالات البنية التحتية والخدمات والمنافع.

ودعا فريحات المواطنين وغير المواطنين إلى استكمال الاستمارة بدقة ووضوح خلال الفترة المحددة للعد الذاتي، والتعاون مع دائرة الإحصاءات العامة في استكمال عملية التعداد.