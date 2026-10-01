مستشفى الكندي يستضيف ورشة العمل لجمعية جراحة الأعصاب الأردنية

خبرني - ضمن النشاط العلمي المستمر في مستشفى الكندي نظمت جمعية جراحة الاعصاب الاردنية اليوم الخميس ورشة عمل متخصصة اقيمت على هامش المؤتمر الدولي الثامن لجمعية جراحة الأعصاب الاردنية ، بمشاركة وحضور مميز من الاطباء .

واشتملت ورشة العمل على بث حي لعمليات من غرف العمليات بالمستشفى الى مركز المؤتمرات الرئيسي بالمستشفى والى داخل وخارج المملكة لأطباء جراحة الأعصاب وجراحة العمود الفقري المهتمين بتعلم جراحات العمود الفقري بالمنظار .

وشاهد الحضور العمليات من خلال البث المباشر من غرف العمليات والتي أجراها الدكتور بدر عبيدات استشاري جراحة الأعصاب والعمود الفقري بالمنظار والمدرب الدولي في عمليات العمود الفقري بالمنظار ، هذا بالإضافة الى امكانية النقاش والحوار الاستفسار من الأطباء الحضور مع الاطباء في غرف العمليات .

ومن الجدير بالذكر بأن مستشفى الكندي هو مستشفى خاص يضم كافة الاختصاصات الطبية ومراكز متخصصة في جراحة السمنة وجراحة التجميل وشفط الدهون وجراحة الاوعية الدموية ومركز الاخصاب وتفتيت الحصى والاشعة التداخلية والكشف عن السرطانات ( سرطان الثدي ) وعمليات زراعة الاعضاء وعمليات القسطرة والقلب المفتوح ووحدة تنظير الجهاز الهضمي والقنوات المرارية وقسم خاص للاسعاف والطوارئ باحدث الاجهزة وسيارات اسعاف حديثة .