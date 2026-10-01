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حزب الاتحاد الوطني يشارك في ملتقى السياسيات الأردنيات

  • 01 أكتوبر 2026
  • 19:08
حزب الاتحاد الوطني يشارك في ملتقى السياسيات الأردنيات

خبرني  - في خطوة سياسية نسائية لافتة، أُعلن عن إطلاق ملتقى السياسيات الأردنيات، برعاية عبدالمنعم العودات وزير الشوؤن السياسية والبرلمانية ووفاء بني مصطفى وزيرةالتنمية الاجتماعية وحضور امين عام حزب الاتحاد محمد الخصاونة وهو إطار  وطني يجمع قيادات وناشطات من مختلف الأحزاب الأردنية، بهدف توحيد الجهود والخبرات النسائية الحزبية، وتعزيز حضور المرأة في الحياة السياسية والانتقال بها من موقع المشاركة إلى مواقع التأثير وصناعة القرار.
وكان لحزب الاتحاد الوطني تمثيلا من القيادات النسائية 
علياء العنبر أمين السر 
حسناء العمري عضو مؤسس 
خلود الشلول عضو مؤسس 

ويأتي تأسيس الملتقى ثمرة عمل تشاركي قادته مجموعة من السياسيات الأردنيات، اللواتي عملن على بناء الإطار المؤسسي للملتقى وإعداد وثيقته التأسيسية وخطته التنفيذية، وصولًا إلى صيغة تنظيمية تفتح المجال أمام المرأة الحزبية لتكون شريكًا فاعلًا في صياغة السياسات العامة ومناقشة القضايا الوطنية.

حزب الاتحاد الوطني يشارك في ملتقى السياسيات الأردنيات
حزب الاتحاد الوطني يشارك في ملتقى السياسيات الأردنيات
حزب الاتحاد الوطني يشارك في ملتقى السياسيات الأردنيات

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