الذهب ينخفض 40 قرشا في التسعيرة المسائية

خبرني - انخفضت أسعار الذهب في السوق المحلية، بالتسعيرة الثانية، الخميس، بواقع 40 قرشا لعياري 24 و21، فيما انخفض سعر غرام الذهب عيار 18 بمقدار 30 قرشا، مقارنة مع التسعيرة السابقة، وفقا للنقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات.

وبحسب التسعيرة المسائية، بلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21، الأكثر رغبة من المواطنين، 84.5 دينارا لغايات البيع من محلات الصاغة، مقابل 80.7 دينارا لجهة الشراء.

كما بلغ سعر الغرام الواحد من الذهب لعياري 24 و18 لغايات البيع من محلات الصاغة 97 و74.9 دينارا على التوالي.