الفيفا يحرم الفيصلي من التعاقدات.. والمجالي يوضح

خبرني - أوضح الناطق الرسمي باسم نادي الفيصلي أمجد المجالي تطورات 4 قضايا شغلت جماهير النادي خلال الساعات الماضية.

وأكد المجالي أن الفيفا قرر منع النادي من قيد لاعبين جدد، على خلفية الشكوى التي تقدم بها المحترف السابق في النادي لي إروين.

وبيّن المجالي أنه سيتم التعامل مع الشكوى حسب الأصول.

وأكد المجالي أن جميع اللاعبين الموجودين في القائمة الحالية مقيدون في سجلات الفريق.

وبخصوص اللاعب أحمد عبد ربه، بيّن المجالي أن الفيصلي سلّم نادي السرحان شيكًا بقيمة 17 ألف دينار، لتسوية القضية المتعلقة باللاعب.

وشكر المجالي، باسم النادي، الرئيس السابق أحمد الوريكات على مساعدته في تأجيل موعد الدفعة، عقب المكالمة مع رئيس نادي السرحان، التي جرت بحضور عضو مجلس الإدارة أحمد الحسامي.

أما بخصوص اللاعب حجازي ماهر، فبيّن أن القضية منظورة أمام اللجان المختصة، ولا يمكن الخوض في كامل تفاصيلها على العلن.

وتابع المجالي: «نكتفي بتوضيح نقطة محددة، وهي أنه لم يقدم أي عضو من أعضاء مجلس الإدارة السابق أي عرض يخص اللاعب، ولم يرفض النادي الفيصلي أي عرض بشأنه».

أما فيما يتعلق بقضية اللاعب حسام أبو الذهب، فبيّن المجالي أن هناك قضية رُفعت للمطالبة بالتعويض عن رواتب موسم كامل من نادي السالمية الكويتي، بعد عدم إتمام انتقال اللاعب، وهو ما ترتب عليه آنذاك التعاقد مع اللاعب حجازي ماهر.

وبيّن المجالي أن الأمور لم تُحسم بعد، وأن القضية لا تزال منظورة، مشيرًا إلى أن نية النادي الكويتي الطعن لدى محكمة الكاس ستعني إطالة أمد القضية لفترة طويلة.