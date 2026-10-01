استشهاد فلسطيني برصاص مستوطن شرق سلفيت

خبرني - استشهد فلسطيني يبلغ من العمر 51 عاما، الخميس، متأثرا بإصابته خلال هجوم للمستوطنين على بلدة ياسوف شرق سلفيت.

وذكرت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية "وفا"، نقلا عن مدير مستشفى سلفيت الحكومي، قوله إن مشهور شاهر محمد ياسين استشهد متأثرا بإصابته التي تعرض لها خلال اعتداء المستوطنين على البلدة.

وأشارت الوكالة إلى أن مستوطنين من مستوطنة "حفات أنطون" كانوا قد شنوا هجوما الخميس على منطقة النصبة شرق ياسوف، أطلقت خلاله قوات الاحتلال الإسرائيلي الرصاص الحي، ما أدى إلى إصابة فلسطينيين اثنين، أحدهما في البطن، والآخر بشظية رصاص حي في الخاصرة، كما اعتقلت قوات الاحتلال عددا من الفلسطينيين.