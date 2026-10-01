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رئيس هيئة الأركان المشتركة يبحث مع السفير الهنغاري التعاون المشترك

  • 01 أكتوبر 2026
  • 15:55
رئيس هيئة الأركان المشتركة يبحث مع السفير الهنغاري التعاون المشترك

خبرني - استقبل رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن مجدي محمد الحراسيس، الخميس، في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية، السفير الهنغاري لدى المملكة بيتر جولت ياكاب.

وبحث اللواء الركن الحراسيس مع الضيف سبل تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون المشترك في مختلف المجالات، إضافةً إلى مناقشة آخر التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية، بما يخدم مصلحة البلدين الصديقين.

وأكد اللواء الركن الحراسيس، أهمية تعزيز العلاقات بين البلدين في المجال العسكري، خاصة المتعلقة بتبادل الخبرات وتطوير المهارات من خلال التمارين والدورات المشتركة.

من جانبه، عبر السفير الهنغاري عن تقديره الكبير للدور المهم الذي تقوم به المملكة الأردنية الهاشمية، بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني، في تعزيز الأمن والسلم الإقليمي، والدور الإنساني الكبير الذي تقوم به القوات المسلحة الأردنية.

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