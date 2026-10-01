الإمارات تشكر السعودية على تعاملها مع واقعة تحويل مسار رحلة (فلاي دبي) إلى تبوك

خبرني - أعربت دولة الإمارات عن شكرها وتقديرها للمملكة العربية السعودية، مثمنة تعاون السلطات السعودية مع واقعة تحويل مسار رحلة "فلاي دبي" التي كانت متجهة إلى تل أبيب قبل أن تهبط في تبوك.

وقالت وزارة الخارجية الإماراتية إن السلطات السعودية تعاملت مع الواقعة بالتنسيق مع الجهات المعنية، مشيرة إلى أن التحقيقات تتواصل للوقوف على ملابساتها وأسبابها.

وأضافت أن النائب العام الاتحادي الإماراتي، المستشار حمد الشامسي، أمر بتشكيل فريق من أعضاء النيابة العامة المختصين للتحقيق في الحادث، عقب إعلان شركة "فلاي دبي" وقوع مشادة داخل قمرة القيادة أثناء الرحلة، استدعت تدخل أفراد من طاقم الطائرة لتأمينها.

وأكدت الوزارة أن السلطات القضائية الإماراتية تختص بالتحقيق، باعتبار أن الطائرة مسجلة في الإمارات وتحمل علمها، بما يتيح تطبيق القانون الإماراتي على الجرائم التي تقع على متنها، حتى خارج أراضي الدولة.

وأوضحت أن التحقيقات تشمل تحديد ملابسات الواقعة ودوافعها، والتحقق من احتمال ارتباطها بأي نشاط أو غرض إرهابي أو وجود تخطيط أو توجيه مسبق.

ودعت الوزارة إلى الاعتماد على البيانات الرسمية وتجنب تداول التكهنات أو المعلومات غير الموثوقة، إلى حين استكمال التحقيقات وإعلان نتائجها.