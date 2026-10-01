ترمب: تكثيف الضربات على إيران ممكن بعد انتخابات التجديد النصفي

خبرني - قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن تكثيف الضربات العسكرية ضد إيران ممكن بعد انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر المقبل.

وفي مقابلة مع مجلة "تايم"، سُئل ترامب عما إذا كان سيعاود القصف بعد انتخابات التجديد النصفي، قال ترامب إن ذلك ممكن، لكنه رفض تقديم تفاصيل.

وقال إنه لا يستطيع الإفصاح عن ذلك، مضيفا أن السؤال كان عن المكان الذي سيقصفه.

وتأتي هذه التصريحات بعد أيام من رفض ترامب اقتراح إيران بإعادة فتح مضيق هرمز مقابل رفع الحصار البحري الأمريكي وتخفيف العقوبات النفطية، مع دخول الحرب شهرها الثامن وتوقف الدبلوماسية.

وقال ترامب إنه قد يصعد إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق مُرضٍ، معتبرا إنه بإفناء إيران يخلق السلام في العالم، مضيفا أنه مع إيران لا يعتقد أنه يمكن أن يكون هناك سلام أبدا.

واعترف بأن الحرب استنزفت بعض الذخائر الأمريكية.

وقال إن بعض أشكال الذخيرة أقل قليلا من أشكال أخرى، وإن لديهم الدرجة المتوسطة والدرجة المتوسطة العليا وهي قوية جدا وأقوى مما كانت عليه في أي وقت مضى. وأضاف أن مصنعي الدفاع يبنون أربعة أو خمسة أو ستة مصانع.