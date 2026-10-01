انخفاض عدد الزوار الأجانب إلى البترا

خبرني - استقبلت مدينة البترا الأثرية خلال شهر أيلول 2026 نحو 43,901 زائرا من مختلف الجنسيات، مسجلة انخفاضًا بنسبة 8 بالمئة مقارنة مع أيلول 2025، الذي سجل 47,658 زائرًا، وفق بيانات مركز التوثيق الأثري والبحث السياحي في سلطة إقليم البترا التنموي السياحي.

وأظهرت البيانات أن الحركة السياحية خلال الشهر توزعت بواقع 21,995 زائرًا أجنبيًا، و3,560 زائرًا عربيًا، و17,136 زائرًا أردنيًا، و1,057 من المقيمين، فيما بلغ متوسط الزيارة اليومية نحو 1,463 زائرًا من مختلف الجنسيات.

وبلغ عدد الزوار الأجانب خلال أيلول 21,995 زائرًا، مقارنة مع25,931 زائرًا خلال الشهر ذاته من عام 2025، بانخفاض نسبته 15 بالمئة.

ورغم هذا التراجع، حافظت السياحة الأجنبية على حضور رئيسي في الحركة السياحية إلى البترا، حيث شكل الزوار الأجانب نحو50 بالمئة من إجمالي زوار المدينة خلال أيلول.

وتصدرت الولايات المتحدة قائمة الأسواق الأجنبية بـ3,803 زوار، تلتها روسيا بـ3,004 زوار، ثم إسبانيا بـ1,653، والمملكة المتحدة بـ1,437، وألمانيا بـ1,178 زائرًا.

وبحسب مؤشرات الزيارة إلى البترا خلال الأشهر التسعة الأولى من العام، بلغ إجمالي عدد الزوار 362,215 زائرًا خلال عام 2026، مقارنة مع 372,779 زائرًا خلال الفترة ذاتها من عام 2025، بانخفاض نسبته 2.8 بالمئة.

وأظهرت البيانات أن عدد الزوار الأجانب بلغ 184,387 زائرًا خلال الأشهر التسعة الأولى من 2026، مقارنة مع 224,296 زائرًا خلال الفترة ذاتها من 2025، بانخفاض نسبته 17.8 بالمئة، في حين ارتفع عدد الزوار الأردنيين من 114,187 إلى 144,536 زائرًا، وبنسبة نمو بلغت 26.6 بالمئة.

كما ارتفع عدد الزوار العرب بشكل طفيف، من 20,389 زائرًا خلال الأشهر التسعة الأولى من 2025 إلى 21,065 زائرًا خلال الفترة ذاتها من 2026، وبنسبة نمو بلغت نحو 3.3 بالمئة.

وقال رئيس مجلس مفوضي سلطة إقليم البترا التنموي السياحي، المهندس عدنان السواعير، إن أرقام أيلول تعكس استمرار الطلب على زيارة البترا، رغم التحديات التي أثرت على الحركة السياحية خلال الفترة الماضية.

وأشار السواعير إلى أن النصف الثاني من الشهر شهد تحسنًا ملحوظًا في أعداد الزوار، بالتزامن مع عودة وانتظام حركة الطيران، الأمر الذي انعكس على تدفق السياح القادمين من الأسواق الدولية.

وأكد أن تنوع الأسواق السياحية التي تصل إلى البترا، وفي مقدمتها الولايات المتحدة وروسيا وإسبانيا والمملكة المتحدة وألمانيا، يشكل قاعدة مهمة لتعزيز الحركة السياحية، مشددًا على استمرار السلطة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة في دعم الترويج للبترا وتعزيز حضورها على خريطة السياحة العالمية.

كما أكد السواعير أهمية مواصلة الجهود المشتركة مع الجهات المعنية بقطاعي السياحة والطيران، والعمل على زيادة الربط الجوي ودعم تدفق الزوار الدوليين إلى البترا، لما لذلك من أثر مباشر على الحركة السياحية والاقتصاد المحلي في المنطقة.

وتشير بيانات أيلول إلى تحسن تدريجي في الحركة السياحية الدولية خلال الجزء الأخير من الشهر، بالتزامن مع عودة وانتظام حركة الطيران، بما يؤكد أهمية الربط الجوي في دعم وصول السياح الدوليين إلى البترا وتعزيز استدامة الحركة السياحية فيها.