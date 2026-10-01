الأردن.. 321 مليون فاتورة ضريبية خلال العام الحالي

خبرني - واصل نظام الفوترة الوطني الإلكتروني في الأردن توسعه، مع ارتفاع عدد المكلفين المسجلين إلى نحو 178 ألف مكلف، يشكلون أكثر من 90% من المكلفين المستهدفين بالتسجيل في النظام، فيما تجاوز عدد الفواتير الصادرة عبره 321 مليون فاتورة خلال العام الحالي، لتغطي ما نسبته 98.5% من إجمالي قيمة مبيعات السلع والخدمات في المملكة.

وأوضحت دائرة ضريبة الدخل والمبيعات أن العدد التراكمي للمكلفين المسجلين في النظام ارتفع من 17.045 ألف مكلف عام 2023 إلى 105.251 ألفاً عام 2024، ثم إلى 154.138 ألفاً عام 2025، وصولاً إلى 177.668 ألف مكلف عام 2026.

وأضافت أن عدد الفواتير الصادرة إلكترونياً ارتفع إلى 321 مليون فاتورة خلال العام الحالي، مقارنة مع 223 مليون فاتورة خلال العام الماضي، بزيادة بلغت 98 مليون فاتورة، وبنمو نسبته نحو 44%.

وبينت الدائرة أن التوسع في استخدام النظام يأتي في إطار التحول الرقمي للمعاملات الضريبية، وتعزيز توثيق النشاط الاقتصادي، من خلال توثيق الفواتير الصادرة عن الشركات والمنشآت ومقدمي الخدمات والمهنيين والحرفيين والأفراد إلكترونياً.

وأشارت إلى أنه جرى ربط نظام الفوترة الوطني الإلكتروني بتطبيق «سند» الحكومي، بما يتيح للشركات والمنشآت التحقق من أن مشترياتها المحلية تتم من موردين ملتزمين بالنظام، إلى جانب تمكين أي شخص يحصل على فاتورة من التحقق من صحتها إلكترونياً عبر مسح رمز QR من خلال خيار التحقق من المستندات الرقمية في التطبيق.

كما أكدت الدائرة أنها أدرجت على موقعها الإلكتروني أسماء الموردين الملتزمين بنظام الفوترة الوطني الإلكتروني، بما يمكّن الشركات والأفراد من التحقق من مدى التزام الموردين الذين يتعاملون معهم.

وأشارت دائرة ضريبة الدخل والمبيعات إلى أن النمو المتواصل في أعداد المسجلين وحجم الفواتير الصادرة يعكس اتساع نطاق الفوترة الإلكترونية في النشاط الاقتصادي، وما يرافق ذلك من تحول متزايد نحو رقمنة المعاملات وتوثيقها إلكترونياً ضمن المنظومة الضريبية.