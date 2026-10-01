الأمانة: تحويلات مرورية لفك جسور مشاة في شارع الاستقلال

خبرني - تقوم أمانة عمّان الكبرى بتنفيذ اعمال تحسينات مرورية من خلال إزالة جسور مشاة في شارع الاستقلال، في المقطع الواقع ما بين مستشفى الاستقلال ودوار الداخلية، و ذلك ضمن خططها لتطوير البنية التحتية وتعزيز مستوى السلامة المرورية.

وأوضحت الأمانة أن تنفيذ الأعمال يتطلب إغلاقاً كلياً لمسارب الشارع في موقع العمل، حفاظاً على السلامة العامة وانسيابية التنفيذ، الأمر الذي يستدعي إجراء تحويلات مرورية مؤقتة على النحو التالي:

للسير القادم من دوار الداخليه الاتجاه يميناً نحو شارع خالد بن الوليد ومن ثم يساراً إلى شارع الجليل ومن ثمّ يساراً إلى شارع محمد هويمل الزين وصولاً إلى شارع الاردن.

و للسير القادم من جسر القصور الملكية صعوداً باتجاه دوار الداخلية الاتجاه يميناً نحو جسر الظاهر بيبرس باتجاه شارع الاردن وشارع الملكة علياء، علماً أن هذه التحويلات ستُنفذ اعتباراً من الساعة الثانية عشرة منتصف هذه الليلة ولغاية الساعة الثامنة صباحاً، ولمدة يومين .

ودعت أمانة عمّان الكبرى المواطنين والسائقين إلى الالتزام بالإرشادات المرورية والتعليمات الصادرة عن كوادر إدارة السير، والتقيد بالشواخص التحذيرية الموضوعة في الموقع، حفاظاً على سلامتهم وضماناً لانسيابية الحركة المرورية.