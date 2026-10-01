(سأكشف الحقيقة في الوقت المناسب)، كيف تفاعل الجمهور العربي مع خلاف رونالدو ومدرب منتخب البرتغال؟

خبرني - أحاط الغموض بمستقبل المشاركات الدولية للاعب النصر السعودي ومنتخب البرتغال كريستيانو رونالدو، يوم الأربعاء، عقب مغادرته المفاجئة لمعسكر تدريب منتخب بلاده في كوبنهاغن، بعد ‌فترة وجيزة من اعتراف المدرب خورخي جيسوس، بوجود توترات بين الطرفين.

وجاء رحيل رنالدو، 41 عاماً، قبل يوم واحد من مواجهة البرتغال مع الدنمارك في دوري الأمم الأوروبية، يوم الخميس، مما أثار ردود فعل كبيرة داخل البرتغال وأيضا في السعودية، حيث يقود اللاعب فريق النصر في دوري روشن السعودي.

وفي أول رد فعل له، قال رونالدو في بيان عبر إنستغرام، إنه اتخذ القرار عقب المؤتمر الصحفي لجيسوس وإجراء محادثة مع بيدرو بروينكا، رئيس الاتحاد البرتغالي لكرة القدم، مضيفاً أنه سيكشف "الحقيقة في الوقت المناسب".

وكتب، "عقب المؤتمر الصحفي لمدرب المنتخب الوطني، وبعد محادثة مع رئيس الاتحاد البرتغالي لكرة القدم، قررت مغادرة معسكر تدريب المنتخب الوطني".

وأضاف على إنستغرام "في الوقت المناسب، سأخبر جميع البرتغاليين بالحقيقة حول الأسباب وراء مغادرتي للمنتخب الوطني، الذي طالما كنت ملتزما تجاهه ⁠بالكامل".

وتابع رونالدو، "الآن هو الوقت المناسب لأتمنى للبرتغال ولجميع زملائي في الفريق، دون استثناء، كل التوفيق".

من جانبه أكد الاتحاد البرتغالي مغادرة رونالدو المعسكر، لكنه أشار إلى استمرار الاستعدادات لمباراة الدنمارك، يوم الخميس، ومباراة النرويج في البرتغال يوم الأحد، كما هو مخطط لها باللاعبين البالغ عددهم 24.

وأضاف الاتحاد "يبقى الفريق بأكمله مركزاً بالكامل على الاستحقاقات القادمة للمنتخب الوطني وعلى تحقيق الأهداف المرجوة"، بحسب ما نقلته رويترز.

أيهما سيرحل؟

أثارت الواقعة تساؤلات عما إذا كانت واحدة من أطول المسيرات الدولية في تاريخ كرة القدم لكريستيانو رونالدو مع منتخب البرتغال، تقترب من نهايتها، أم أن مسيرة المدرب جيسوس ستكون قصيرة للغاية ويترك تدريب البرتغال بعد مباراتين فقط من توليه المسؤولية.

وكان جيسوس قد تولى المهمة خلفاً لروبرتو مارتينيز، عقب النتائج المخيبة في بطولة كأس العالم الماضية، ووصل منتخب البرتغال إلى فندق الإقامة في الدنمارك بدون كلاً من رونالدو وجيسوس، فيما ظل مكان وجود كل منهما غير معروف.

لكن طائرة رونالدو الخاصة غادرت مطار مدريد في الساعة 7:49 مساء الأربعاء بالتوقيت المحلي متجهة إلى كوبنهاغن.

وبحسب سجلات موقع فلايت رادار 24، التي اطلعت عليها بي بي سي، فإن الطائرة بومباردير غلوبال إكسبريس، عادت إلى مدريد من كوبنهاغن بعد إعلان رونالدو تركه المنتخب، في حدود الساعة 11:30 ⁠مساء بالتوقيت المحلي لإسبانيا، وسجلت رحلة الطائرة أكبر عملية متابعة مباشرة من مستخدمي الموقع، حيث كان يتابع الطائرة على الموقع أكثر من 15 ألف مستخدم في الدقيقة.

وذكرت عدة وسائل إعلام برتغالية أن رونالدو غادر ملعب باركن بعد دقائق من إكمال جيسوس حديثه للصحفيين، ونشرت صحيفة آ بولا البرتغالية مقطع فيديو يظهر رونالدو وهو يغادر الملعب على متن سيارة تابعة للاتحاد البرتغالي، بعد فترة وجيزة من إعلان جيسوس للصحفيين أن المهاجم سيتدرب مع التشكيلة.

وكان جيسوس نفى أن يكون رونالدو قد رفض التدرب وحث الصحفيين على عدم افتعال أزمة، وقال جيسوس قبل الفترة التدريبية "لم يرفض. سيتدرب اليوم، هذا هو اليوم الرابع، لذا سيتدرب. ⁠ولم يرفض نزول التدريب. هذا أمر مستحيل. هل تصدقون ذلك؟ ليس كريستيانو".

وأكد جيسوس عدم حدوث أي شيء، رغم تأكيده التحدث مع رونالدو.

وقال "أجبروني على التحدث مع كريستيانو حول مسألة لا وجود لها من الأساس. لم يكن هناك ما يستدعي الحديث".

وتابع "لقد قال لي: لتتخذ القرار إذا أردت أن ألعب فسوف ألعب، وإذا أردت أن أكون في المدرجات فسوف أذهب إلى هناك".

وقال رونالدو في مؤتمر صحفي مطلع الأسبوع الماضي إن وسائل الإعلام تحاول "قتله" منذ سنوات، مشيراً إلى أنه قد يرحل "اليوم" إذا كان المدرب لا يرغب في وجوده ضمن التشكيلة.

ولم يشارك رونالدو في فوز البرتغال 2-1 خارج أرضها على النرويج يوم الأحد الماضي، بعدما أخبره جيسوس أنه سيدفع به من مقاعد البدلاء قبل أن يقرر في النهاية عدم إشراكه.

تفاعل سعودي

رونالدو هو الهداف التاريخي للبرتغال برصيد 146 هدفاً، والأكثر مشاركة مع المنتخب برصيد 234 مباراة، والآن يلعب لفريق النصر السعودي، الذي انتقل إليه فترة الانتقالات الشتوية لموسم 2022-2023، في صفقة انتقال حر، لذلك تفاعل عدد كبير من المستخدمين العرب وخاصة السعوديين مع هذه الأحداث.

وعلق الإعلامي الرياضي السعودي خالد الشنيف، على الأحداث من زاوية مختلفة، وهي أن رونالدو لن يحقق حلمه بتسجيل 1000 هدف دولي، وربما "لن يظهر مع منتخب البرتغال مجدداً". وكتب على منصة إكس: " 1000 هدف تدخل مرحلة الشك.. الحلقة الأخيرة بين كريستيانو رونالدو ومنتخب البرتغال نزلت.. ماحدث بين رونالدو وجيسوس من تصاريح ومغادرة رونالدو لمعسكر البرتغال هي آخر الأحداث… 42 سنة خلاص... الواضح لن نراه مع البرتغال مستقبلاً".

وانتقد مغردون المدرب جيسوس وطريقة تعامله مع رونالدو، ونشر مستخدم، فيديو من مجموعة مقاطع لغضب رونالدو في الملعب من زملائه لأنهم يتجاهلونه ولا يتعاونون معه ولا يرسلون له الكرات رغم أنه أمام المرمى مباشرة ويمكنه التسجيل.

وعلق على الفيديو على منصة إكس، "الأسطورة كريستيانو رونالدو لا يحصل على الاحترام الذي يستحقه مع منتخب البرتغال".

بينما قال نواف التميمي، أن جيسوس أخطأ وسيعتذر، وكتب على منصة إكس: "سوف يعتذر لكريستيانو بعد مباراة اليوم (الخميس أمام الدنمارك)".

وعلى الجانب الأخر كان هناك من انتقد موقف رونالدو، واعتبروا تصريحات جيسوس أنها "فضحت" حالته البدنية، وكتب عبدالله على إكس:. جيسوس فعليًا فضح حالة رونالدو البدنية (اللي أي عقلاني يشوفها أصلاً) .. تصريح مثل هذا كبير جداً بحق صورة رونالدو الإعلامية".

بينما اعتبر أخر أن رونالدو هو من وضع نفسه في هذا المأزق من بعد كأس العالم 2022 بصمته على ما يحدث معه وأنه كان "طيب" مع ناس "سيئين".

وكتب على إكس: "والله يا كريستيانو رونالدو من بعد كأس للعالم 2022 والكل يدري أنه بوجود برونو، ودياز، وبيرناردو وكم طفل معهم أنهم ضد وجودك بالمنتخب .. كنت مخير بين أمرين يا تطردهم وهذا الامر تقدر تفرضه على الاتحاد البرتغالي لكنك اخترت ان تكون طيّب مع أناس سيئين ".