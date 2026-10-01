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شركات الطيران الإسرائيلية تستعد لتسيير رحلات إنقاذ من الإمارات

  • 01 أكتوبر 2026
  • 15:09
شركات الطيران الإسرائيلية تستعد لتسيير رحلات إنقاذ من الإمارات

خبرني - أعلنت وزارة النقل بإسرائيل أن شركات الطيران الإسرائيلية ستبدأ بعد الحصول على الموافقات الأمنية، تسيير رحلات ذهاب وعودة من الإمارات اعتبارا من الجمعة لإعادة الإسرائيليين العالقين.
وقالت الوزارة إن طلبا عاجلا قدم إلى شركة "الاتحاد" لزيادة عدد رحلاتها من أبوظبي إلى إسرائيل، فيما اتفقت وزارتا النقل والمالية على تعويض شركات الطيران الإسرائيلية عن تكلفة الرحلات المتجهة إلى الإمارات من دون ركاب، بما يتيح إبقاء أسعار تذاكر العودة عند مستويات عادلة.

وأعلنت شركة "أركيا" انضمامها إلى عملية الإجلاء، إلى جانب "إسراير" وناقلات إسرائيلية أخرى، مشيرة إلى أنها تستعد لتسيير رحلات إنقاذ من دبي بسعر موحد يبلغ 299 دولارا للاتجاه الواحد إلى تل أبيب، على أن يبدأ التشغيل بعد صدور الموافقات الأمنية النهائية من السلطات الإسرائيلية والإماراتية.

وبحسب الوزارة، ستتحمل الحكومة تكاليف تشغيل الرحلات التي ستتوجه فارغة من مطار بن غوريون إلى الإمارات، ضمن خطة تهدف إلى إعادة الإسرائيليين العالقين ومنع شركات الطيران من استغلال الظروف الاستثنائية لرفع الأسعار. وقد ذكرت تقارير أن الرحلات تخضع لموافقات أمنية نهائية، فيما تستعد "أركيا" لتشغيل عدة رحلات من دبي خلال اليومين المقبلين.

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