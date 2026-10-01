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مصر: منع ريهام سعيد وياسمين الخطيب من الظهور على الشاشة

  • 01 أكتوبر 2026
  • 15:00
مصر منع ريهام سعيد وياسمين الخطيب من الظهور على الشاشة
ريهام سعيد

خبرني - أعلن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في مصر منع ظهور ريهام سعيد وياسمين الخطيب على الشاشة، لمدة شهرين.

جاء ذلك بعد التحقيق في الشكاوى المتبادلة المقدمة من كل منهما، فضلًا عن ما رصدته الإدارة العامة للرصد بالمجلس من تراشق بينهما عبر حساباتهما على مواقع التواصل الاجتماعي، بما لا يتوافق مع القيم والضوابط المجتمعية والأصول المهنية المنظمة للعمل الإعلامي.

وشدد المجلس، على أن المسؤولية المهنية لا تقتصر على ما يقدمه الإعلامي عبر الوسائل الإعلامية المختلفة، وإنما تمتد أيضًا إلى ما ينشره أو يتداوله عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، باعتبارها جزءًا من المجال العام الذي يتطلب الالتزام بالقواعد المهنية واحترام طبيعة العمل الإعلامي، وما تفرضه من ضوابط في الخطاب والسلوك، بما يحافظ على مكانة المهنة واحترام الجمهور.

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