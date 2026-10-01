استكمال إجراءات المرشحين للاستفادة من بعثات أبناء المعلمين لدرجة الدبلوم - رابط

خبرني - تدعو وزارة التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية الطلبة أبناء المعلمين الحاصلين على شهادة الدراسة الثانوية العامة الأردنية لعام 2026 أو ما يعادلها الذين تم ترشيحهم للاستفادة من بعثات أبناء المعلمين (درجة الدبلوم المتوسط/التقنية) اعتباراً من الفصل الأول من العام الدراسي 2026/ 2027 لاستكمال إجراءات الابتعاث حسب الأصول اعتبارا من صباح يوم الخميس الموافق 1 /10 / 2026 ولغاية نهاية دوام يوم الأحد الموافق 18 /10 /2026، وذلك بإرفاق الوثائق التالية على الرابط الإلكتروني:

https://apps.moe.gov.jo/app/Collegecompleting/default.aspx

1. شهادة عدم محكومية.

2. سند الكفالة (نسختين): (ينظم سند الكفالة مع الموفد وكفيله لدى كاتب العدل). (يتم ختم السند من أقرب مديرية تربية وتعليم للطالب).

3. عقد الاستفادة من البعثة (نسختين). (يتم ختم العقد من أقرب مديرية تربية وتعليم للطالب).

4. الشهادة العدلية الصادرة من كاتب العدل.

5. الإيصالات المالية للفصل الأول من العام الدراسي 2026 / 2027 مختومة من الجامعة حسب الأصول أو ما يعادلها.

• ومن ثم يقوم الطالب بتسليم الوثائق المشار إليها أعلاه الى منسق الوزارة في الجامعة حسب الجدول أدناه:



الرقم الجامعة/ الكلية مكان تسليم الوثائق المطلوبة لاستكمال اجراءات الايفاد

1. الهاشمية منسق الوزارة في الجامعة

2. آل البيت منسق الوزارة في الجامعة

3. اليرموك منسق الوزارة في الجامعة

4. الحسين بن طلال منسق الوزارة في الجامعة

5. الطفيلة التقنية منسق الوزارة في الجامعة

6. البلقاء التطبيقية/المركز-السلط

البلقاء التطبيقية/كلية الأميره رحمه منسق الوزارة في الجامعة/المركز-السلط

7. البلقاء التطبيقية/كلية الهندسة التكنولوجية

البلقاء التطبيقية/كلية الزرقاء الجامعية

البلقاء التطبيقية/كلية الاميره عالية

البلقاء التطبيقية/كلية عمان للعلوم المالية والمصرفية

البلقاء التطبيقية/اكاديمية الامير حسين

كلية المركز الجغرافي الملكي الأردني منسق الوزارة في كلية الهندسة التكنولوجية

(يومي الأحد والأربعاء من كل أسبوع)



8. البلقاء التطبيقية/كلية الحصن الجامعية

البلقاء التطبيقية/كلية اربد الجامعية

البلقاء التطبيقية/كلية عجلون الجامعية منسق الوزارة في كلية إربد الجامعية

9. البلقاء التطبيقية/كلية الشوبك

البلقاء التطبيقية /كلية الكرك

البلقاء التطبيقية /كلية العقبة أقرب جامعة من جامعات الجنوب الرسمية

10. العلوم الاسلامية العالمية قسم البعثات/ مركز الوزارة

11. جامعة الحسين التقنية قسم البعثات/ مركز الوزارة

المحافظة اربد البلقاء الزرقاء الطفيلة العاصمة العقبة الكرك المفرق جرش شهادة غير أردنية عجلون مادبا معان

الحد الأدنى للمعدل 56.75 55.95 64.40 58.20 62.60 62.60 60.00 54.60 53.05 90.96 57.95 55.90 62.60