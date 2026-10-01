شقيقة رونالدو تفتح النار على الإعلام والجماهير البرتغالية

خبرني - نشرت إلما أفيرو شقيقة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو رسالة انتقدت فيها الإعلام المحلي والجماهير، عقب أزمة قائد منتخب البرتغال مع المدرب جورجي جيسوس.

وجاءت الرسالة عقب مغادرة رونالدو معسكر المنتخب، في ظل التوتر الذي أعقب مواجهة النرويج ضمن منافسات دوري الأمم الأوروبية لموسم 2026-2027.

ونشرت إلما أفيرو عبر خاصية القصص على حسابها في "إنستغرام" رسالة جاء فيها أن رونالدو كان يستحق مزيدا من الاحترام، كما كان المنتخب البرتغالي بحاجة إلى مزيد من التنظيم.



ولم تقتصر الرسالة على الدفاع عن النجم البرتغالي، بل انتقدت أيضا التغطية الإعلامية المحلية، معتبرة أنها تحتاج إلى مزيد من الكفاءة وتقليل التكهنات.

كما تضمنت عبارات حادة تجاه الشعب البرتغالي، قائلة: "لا يستحق أن يحظى بالأفضل في أي مجال، لأنه حسود ويفتقر إلى الاحترام والوعي".

وأضافت الرسالة: "نستحق العودة إلى مستوى التواضع، الذي عهدناه دائما في كرة القدم، وذلك قبل ظهور رونالدو".

وفي النهاية.. حملت الرسالة التي نشرتها إلما أفيرو، شقيقة الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، كلمات الشكر إلى مهاجم النصر السعودي جاء فيها نصا: "شكرا لك على كل شيء يا رونالدو.. لقد كنت تستحق الأفضل".

كيف بدأت أزمة رونالدو وجيسوس؟

بدأ الجدل بعد مواجهة البرتغال والنرويج، التي بقي خلالها رونالدو على مقاعد البدلاء طوال المباراة.

وأثار عدم إشراكه تساؤلات، خصوصا بعدما أشارت تصريحات سابقة لجيسوس إلى إمكانية الدفع به خلال الشوط الثاني إذا لم يبدأ اللقاء أساسيا، لكن المدرب لم يشركه، موضحا أن قراراته تخضع لمجريات المباراة وخياراته الفنية.

وتصاعدت التكهنات بشأن وجود خلاف بين الطرفين، قبل أن يؤكد جيسوس أنه صاحب القرار النهائي في ما يتعلق بالتشكيلة وطريقة اللعب، وأنه لن يغير خططه استجابة لضغوط أي لاعب أو مسؤول.

وفي خضم هذه التطورات، غادر رونالدو معسكر المنتخب متجها إلى مدريد، معلنا أنه سيكشف حقيقة ما حدث والأسباب التي دفعته إلى اتخاذ قراره في الوقت المناسب.