رويترز: مسؤولون سوريون أجروا محادثات سرية مع (حزب الله) في تركيا

خبرني - أفادت مصادر بأن ممثلين عن الحكومة السورية و"حزب الله" اللبناني أجروا محادثات مباشرة في تركيا في محاولة لتهدئة التوتر بين الجانبين، ​وهو الاجتماع الأول المعروف من نوعه بين الطرفين.

وذكرت المصادر التي شملت ‌اثنين من المسؤولين السوريين ومسؤولا أمريكيا ومصدرا أمنيا لبنانيا كبيرا مقربا من "حزب الله"، لـ"رويترز" أن المسؤولين السوريين وممثلي الجماعة المتحالفة مع إيران التقوا سرا مرة واحدة على الأقل الشهر الماضي.

وقالت المصادر الستة إن اجتماع الشهر الماضي ضم ممثلين عن "حزب الله" ومسؤولين من المخابرات ​ووزارة الخارجية السورية، وعقد بدعوة من أجهزة الأمن والمخابرات التركية في محاولة للتهدئة.

ولم ترد وزارة الخارجية السورية ووزارتا الخارجية والدفاع التركيتان ووزارة الخارجية الأمريكية بعد ​على أسئلة "رويترز" بشأن الاجتماع. ورفض المكتب الإعلامي لـ"حزب الله التعليق".

وحسب مصادر فإن المسؤولين تناولوا المخاوف الأمنية المشتركة، وقال المسؤول الأمريكي ​والمسؤولان السوريان والمصدر اللبناني إن الاجتماع ركز على حل نقاط التوتر بين الطرفين، وسار على نحو جيد.

وذكر أحد المسؤولين السوريين أن ‌الجانبين ⁠اتفقا على أنه لا توجد بينهما أي عداوة، وأن سوريا أكدت لحزب الله أنها لن تتدخل عسكريا في لبنان لنزع سلاح الجماعة. وقال المسؤول إن المسؤولين السوريين طلبوا بدورهم من "حزب الله" المساعدة في وقف محاولات التهريب عبر الحدود وتفكيك خلاياه النائمة المتبقية، لا سيما في جنوب سوريا.

وأعلنت سوريا يوم الثلاثاء أنها ألقت القبض على خلية تابعة ​لحزب الله كانت تستعد لإطلاق ​صواريخ في جنوب سوريا. ⁠ونفى "حزب الله" أمس الأربعاء ضلوعه في الأمر، وقال إنه ليس له أي وجود على الإطلاق في الأراضي السورية ولا أي ضلوع في أي نشاط أمني ​أو عسكري هناك.

وقال المسؤول السوري إن ممثلي "حزب الله" لم يقدموا ردا مباشرا على ​طلب وقف ⁠تهريب الأسلحة وتفكيك خلاياه في سوريا، لكنهم تعهدوا بعدم التدخل في الشأن السوري.

وعلق المصدر اللبناني، وهو على اطلاع مباشر على الاجتماع ونتائجه، بالقول إن الجانبين "أحرزا تقدما كبيرا بشأن القضايا الأمنية". وقال كل من المسؤول السوري والمصدر اللبناني إنه لم يتم ⁠التوصل ​إلى اتفاق نهائي، وإنه لم تكن هناك خطة لإصدار إعلان.

وذكر المصدر ​اللبناني أن التواصل بين الطرفين عبر تركيا بدأ قبل نحو شهرين.