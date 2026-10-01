بعد صلاح.. لاعب آخر يغادر منتخب مصر ويربك الحسابات

خبرني - يواصل منتخب مصر الأول لكرة القدم استعداداته، بقيادة حسام حسن، لمواجهة جنوب أفريقيا في الودية المرتقبة، في وقت أعلن فيه لاعب جديد مغادرته المنتخب خوفا من الإصابة.

ويلتقي منتخب مصر مع جنوب أفريقيا وديًا مساء الأحد المقبل، في تمام الساعة التاسعة مساءً، على استاد القاهرة الدولي.

وتأكد غياب الثلاثي محمد صلاح ومحمد عبد المنعم وأحمد فتوح عن مواجهة جنوب أفريقيا المقبلة.

ويغيب صلاح وعبد المنعم بعد مغادرتهما معسكر المنتخب، بينما يغيب أحمد فتوح بسبب الإصابة التي تعرض لها مؤخرًا.

وأربك غياب الثلاثي حسابات حسام حسن، خاصة في ظل اعتماد الجهاز الفني عليهم ضمن العناصر الأساسية في تشكيل منتخب مصر خلال المباريات الماضية.

واليوم الخميس، أعلن نادي نيس الفرنسي، مغادرة لاعبه محمد عبد المنعم معسكر منتخب مصر، قبل لقاء جنوب إفريقيا الودي، في ظل اتفاق متبادل بين الطرفين.

وانضم محمد عبد المنعم لقائمة منتخب مصر في المعسكر الأخير لكنه لم يشارك أمام أنغولا، ولم يسافر إلى جنوب السودان، بسبب التخوف من إصابته على ملعب "الترتان".

وأصدر نادي نيس بيانا رسميا اليوم قال فيه: "باتفاق متبادل مع طاقم المنتخب المصري، غادر محمد عبد المنعم معسكر المنتخب حفاظا على لياقته البدنية وسلامته".

وأكمل: "تم اتخاذ هذا القرار بشكل مشترك، نظرًا للظروف التي أقيمت بموجبها المباراة المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية، وخاصة على أرض نجيل صناعي ومع الرغبة المشتركة في عدم المخاطرة بصحة اللاعب".

وأضاف: "يبذل نادي نيس كل ما في وسعه لضمان أن يتمكن محمد، مثل جميع لاعبيه الدوليين، من الانضمام إلى منتخب بلاده وتمثيله في أفضل الظروف الممكنة، مع إيلاء اهتمام خاص لصحتهم وتعافيهم وسلامتهم البدنية".

واختتم: "يود النادي أن يشكر طاقم المنتخب المصري على الاتفاق المتبادل وتفهمهم، والعمل الذي قاموا به مع محمد خلال هذا اللقاء، سيواصل محمد الآن عمله مع نادي نيس من أجل الاستعداد بأفضل الظروف للتحديات القادمة".

لكن المثير في الأمر أن نادي نيس، هو الذي أعلن خبر خروج محمد عبد المنعم من المعسكر، ولم يصدر الاتحاد المصري أي توضيح حتى كتابة هذه السطور.

من جانبه قال الإعلامي أحمد شوبير، في تصريحات إذاعية: "محمد عبد المنعم، لن يتواجد أيضًا في مباراة جنوب إفريقيا (الأحد المقبل)، وبوضوح شديد جدًا في زعل وزعل كبير بين محمد عبد المنعم والجهاز الفني والإداري".

وتابع: "أتمنى انتهاء الموضوع مبكرا بين الجهاز الفني للمنتخب وعبدالمنعم بدلا من أن يتصاعد بشكل كبير، لأنهم زعلانين منه وعندهم حق".

وأضاف: "أنا لا أظلم أي لاعب، ولكن الجهاز الفني لديه حق في الغضب من محمد عبد المنعم، وأرجو من اللاعب أن يكون لديه المبادرة لإنهاء الخلاف والغضب لأننا في حاجة إليه وكل اللاعبين بالمنتخب".

ويرجع غضب الجهاز الفني لرفض عبد المنعم المشاركة في مباراة جنوب السودان، ووصول خطاب من نيس يطلب فيه استبعاده من اللقاء، ثم الآن خروجه من المعسكر بعد مفاوضات بين النادي والجهاز الفني للمنتخب.