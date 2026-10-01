*
الخميس: 01 أكتوبر 2026
خبرني - ننقل لك أخبار الأردن والعالم بموثوقية وتميّز

التنمية وتمكين المجتمعات: من المشاركة إلى صناعة الفرص

  • 01 أكتوبر 2026
  • 13:55
التنمية وتمكين المجتمعات من المشاركة إلى صناعة الفرص
الكاتب: أحمد سالم غنيمات

التنمية المحلية الحقيقية تبدأ من الإنسان والمجتمع، من خلال الاستماع إلى احتياجاته وإشراكه في تحديد أولوياته وصناعة الحلول. فتمكين المجتمعات لا يقتصر على تقديم الدعم، لانه اذا اعتمد على الدعم فقط فلن يدوم   بل يقوم على بناء قدرات الشباب والمرأة، وتعزيز مهاراتهم، وفتح المجال أمامهم للمشاركة والإنتاج والابتكار، وتحويل الأفكار والطموحات إلى فرص حقيقية.

وتُعد الشراكة بين المؤسسات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص والمجتمع المحلي ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة. فمن خلال توحيد الجهود وتبادل الخبرات، يمكن دعم ريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة، وربط الطاقات والأفكار بالفرص الاقتصادية، والاستفادة من الموارد والإمكانات التي تتميز بها كل منطقة، بما يعزز قدرة المجتمعات على تحقيق التنمية من داخلها.

إن التنمية الحقيقية لا تقاس بعدد المشاريع والبرامج، وإنما بحجم الأثر الذي تتركه في حياة الناس. وعندما يصبح المواطن شريكًا في التنمية، وتتحول الطاقات المحلية إلى مبادرات ومشاريع وفرص عمل، فإننا ننتقل من معالجة التحديات إلى صناعة الحلول، ونبني مجتمعات أكثر قدرة على الاعتماد على ذاتها، وأكثر استعدادًا لصناعة مستقبل مستدام ومزدهر.

مواضيع قد تعجبك

الأخبار المتعلقة

(شو بدهم يقولوا عنّا؟).. السؤال الذي يحكم حياتنا
(شو بدهم يقولوا عنّا؟).. السؤال الذي يحكم حياتنا
  • 2026-10-01 12:09
سوق العملات الرقمية في الأردن: جاهز للترخيص أم بانتظار واشنطن؟
سوق العملات الرقمية في الأردن: جاهز للترخيص أم بانتظار واشنطن؟
  • 2026-10-01 09:58
عمّان والنفايات... المواطن يدفع، فلماذا تغيّرت المعادلة؟
عمّان والنفايات... المواطن يدفع، فلماذا تغيّرت المعادلة؟
  • 2026-09-30 17:42
تحالف الظل والمشاريع الوظيفية قراءة في تقاطعات المصالح بين تل ابيب وابوظبي
تحالف الظل والمشاريع الوظيفية قراءة في تقاطعات المصالح بين تل ابيب وابوظبي
  • 2026-09-30 13:22
ليت الآباء لا يكبرون
ليت الآباء لا يكبرون
  • 2026-09-30 09:55
الشاحنات تتوقف.. والعامل وحده يدفع الثمن
الشاحنات تتوقف.. والعامل وحده يدفع الثمن
  • 2026-09-30 09:53